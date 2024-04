30 años de la muerte de Kurt Cobain: las imágenes del triste final del líder de Nirvana

La sociedad contuvo la respiración el 5 de abril de 1994 al conocer que Kurt Cobain —líder de Nirvana y uno de los referentes del género grunge— se había quitado la vida en su domicilio en Seattle con un disparo en la cabeza.

Tenía solo 27 años y fue incapaz de soportar el peso de la fama. Se sentía sobrepasado por la presión de su carrera y sus millones de fans. No era sencillo porque se había convertido en un icono para toda una generación y enarbolaba el sentimiento de descontento, rabia e insatisfacción que estaba tan presente en los 90 en EEUU.

Sus discos —Bleach, Nevermind e In Utero— fueron éxitos de ventas, aunque era más que evidente que Cobain no estaba nada cómodo. Era muy polémico y no quería ser el portavoz de ningún movimiento cultural, sino que veía la música como un hobby para divertirse.

A la insatisfacción vital hay que sumar sus problemas de adicción a la heroína. Desde pequeño sufría de una condición estomacal crónica y comenzó a abusar de la droga para paliar los dolores terminando enganchado. Tanto él como su mujer, la también cantante Courtney Love, consumían, lo que supuso que les quitaran temporalmente la custodia de su hija Frances Bean.

Kurt Cobain había intentado paliar su dolor intentando quitarse la vida en varias ocasiones. Lo hizo el 5 de abril de 1994 aunque no fue hasta tres días después cuando su cuerpo fue localizado. Familiares y amigos no cesaban de buscarlo y fue un electricista quien lo encontró por casualidad mientras trabajaba en el exterior de su casa.

Su cadáver se encontraba en el invernadero del domicilio de Seattle, una estancia en la que nadie había mirado.

El cantante lo había preparado todo para evitar malentendidos y que nadie pensara que había sido un asesinato. Dejó preparada su documentación y se disparó con una escopeta de calibre 20 en la barbilla, volándose la cabeza. Junto a su cadáver, había una caja de cigarros llena de droga, varias inyecciones, una carta dirigida a su amigo imaginario Boddah y un mensaje para Courtney y Frances.

Estas son algunas de las trágicas imágenes que se publicaron en los periódicos el día que lo localizaron.

Cómo se contó la noticia

La noticia conmocionó el mundo entero, que no daba crédito ante la muerte de uno de los cantantes más reconocidos del mundo con solo 27 años. Los principales periódicos de todo el mundo se hicieron eco y lo llevaron en portada ese fatídico 8 de abril.

Recogemos algunas de las noticias que publicaron grandes cabeceras como New York Times: "Kurt Cobain, poeta indeciso del 'Grunge Rock', muere a los 27 años".

'Kurt Cobain, el producto de voz irregular de un pueblo maderero del noroeste del Pacífico que ayudó a crear el sonido grunge rock que ha dominado la música popular durante los últimos cuatro años, fue encontrado muerto hoy en su casa aquí. La policía dijo que creía que Cobain, se suicidó con un solo disparo de escopeta en la cabeza'.

En Washington Post, lo titularon: "CANTANTE DE NIRVANA ENCONTRADO MUERTO"

'Su cuerpo fue descubierto por un electricista, con una escopeta y una larga nota de suicidio cerca, dijo la policía de Seattle. Cobain no había sido visto en seis días'

En Seattle Times, fue: "Cobain de Nirvana muerto"

'La estrella de rock Kurt Cobain fue encontrado muerto hoy en su casa de Seattle, aparentemente por una herida de escopeta autoinfligida'

En otros medios titularon por: "El rockero de Nirvana se suicida".

Periódico tras periódico, casi todos los medios de comunicación del momento quisieron dedicarle un espacio importante a la muerte de Kurt Cobain.

Las polémicas más sonadas de Kurt Cobain sobre el escenario