Absuelven a Cardi B tras la viralización de su juicio por una demanda de agresión

Un juez de California desestimó el martes 2 de septiembre una demanda civil de agresión contra la rapera Cardi B presentada por una ex guardia de seguridad, quien exigía una indemnización de 24 millones de dólares por un altercado en 2018 con la estadounidense.

El fallo del juicio a Cardi B determinó que la demandante, Emani Ellis, no demostró elementos de agresión, negligencia o angustia emocional suficientes como para culpar a la rapera estadounidense de un delito de agresión y absolvió a la cantante de cualquier responsabilidad civil por este caso.

La ex guardia de seguridad denunció a Cardi B después de que la rapera presuntamente le arañara la cara y le escupiese durante una discusión mientras se dirigía a un consultorio médico en la ciudad de Beverly Hills (California) en 2018. Ellis, quien trabajaba en el centro médico donde ocurrieron los hechos, afirmó en la denuncia que las uñas largas de la rapera le provocaron cortes en la cara que requirieron cirugía plástica.

La artista, que estaba embarazada en ese momento y se dirigía a su obstetra, negó las acusaciones, mientras que la demandante solicitaba una indemnización punitiva, además de un pago de 24 millones de dólares por los daños tanto físicos como psicológicos causados.

Tras conocerse el veredicto, la rapera agradeció a sus abogados y se lamentó de haber perdido el primer día de clases de sus hijos debido a este juicio, fruto de una demanda que tildó de "frívola". "No estoy bromeando, aunque esté en mi lecho de muerte, juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer. No toqué a esa niña. No le puse las manos encima", dijo Cardi B a la prensa a la salida de los juzgados de Los Ángeles.

Por su parte, la rapera quiso compartir un mensaje en sus redes sociales donde parece que califica el juicio como una pérdida de tiempo: "Hoy me perdí el primer día de clases de mis hijos por esto… Si creen que estoy aquí para jugar con ustedes, ¡maldición, no lo estoy!", escribió en X (antes Twitter).

El vídeo viral del juicio a Cardi B

Hay un vídeo del juicio, del martes 26 de agosto, que circuló por todas las redes sociales por su curioso contenido humorístico en un contexto judicial.

Cardi B acudió a las tres sesiones del proceso con un pelo distinto: el lunes tenía un corte pixie negro y el martes una melena rubia, mientras el miércoles lucía un pelo negro y largo. Esto provocó que el abogado encargado de interrogarla le preguntara si tenía "el pelo negro, rubio o de otro color" cuando tuvieron lugar los hechos denunciados. En el vídeo, la rapera responde que no se acuerda porque llevaba capucha.

Justo después, el abogado plantea la pregunta más curiosa del juicio: "Ayer tenías el pelo negro y corto. Hoy lo tienes rubio y largo. ¿Cuál es tu pelo natural? ¿O son ambos naturales?". Tras reírse, Cardi B responde que "son pelucas", a lo que el abogado dice: "De acuerdo. Perdón, no lo sabía. Hoy llevas una buena peluca".