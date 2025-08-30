De qué se acusa a Cardi B y por qué se ha hecho viral su juicio

Cardi B, la rapera de 32 años responsable de éxitos como I Like It o WAP, ha sido noticia estos días por motivos extramusicales. Entre el lunes 25 y el miércoles 27 de agosto, la estadounidense se ha sometido a tres sesiones de su juicio por, supuestamente, agredir a una guardia de seguridad en 2018.

La cantante, que es conocida por sus diversas polémicas y sus excéntricos cambios de look, se ha visto expuesta a todo el mundo, ya que el proceso legal ha sido retransmitido en el canal de YouTube Court TV. Esto ha permitido que cualquiera pudiera ver las preguntas planteadas a Cardi B y sus respuestas, de las cuales algunas se han hecho muy virales en redes sociales.

El vídeo viral del juicio a Cardi B

Hay un vídeo concreto del martes 26 de agosto que ha circulado por todas las redes sociales por su curioso contenido humorístico en un contexto judicial.

Cada día, Cardi B ha acudido a las sesiones con un pelo distinto: el lunes tenía un corte pixie negro y el martes una melena rubia, mientras el miércoles lucía un pelo negro y largo. Esto ha provocado que el abogado encargado de interrogarla le preguntara si tenía "el pelo negro, rubio o de otro color" cuando tuvieron lugar los hechos denunciados. En el vídeo, la rapera responde que no se acuerda porque llevaba capucha.

Justo después, el abogado plantea la pregunta más curiosa del juicio: "Ayer tenías el pelo negro y corto. Hoy lo tienes rubio y largo. ¿Cuál es tu pelo natural? ¿O son ambos naturales?". Tras reírse, Cardi B responde que "son pelucas", a lo que el abogado dice: "De acuerdo. Perdón, no lo sabía. Hoy llevas una buena peluca".

De qué se acusa a Cardi B

Cardi B está siendo juzgada por un incidente que tuvo lugar en febrero de 2018. Por aquel entonces, la estadounidense estaba embarazada de su primer hijo con Offset, por lo que acudió a un consultorio en Beverly Hills (Los Ángeles). Allí tuvo lugar un encontronazo con Emani Ellis, la guardia de seguridad que demandó a la cantante en 2020 alegando agresiones, lesiones y provocación intencional de angustia emocional. Pide unos 20 millones de euros de indemnización.

Según ha relatado Ellis en el juicio, recibió amenazadas e insultos por su aspecto físico por parte de Cardi B, quien también la habría atacado físicamente al escupirla, darle un puñetazo y arañarle la mejilla con una de sus uñas, sobre las que la cantante también ha sido preguntada durante el juicio.

Por su parte, Cardi B admite haber gritado a la demandante, aunque asegura que su altercado nunca llegó a nada físico. "Fue una pelea verbal, pero no llegó a ser física en absoluto. Literalmente nos gritamos la una a la otra. [...] No habría intentado pelear con la guardia de seguridad, que era mucho más corpulenta", ha explicado durante el juicio.

El próximo 2 de septiembre, la estrella de la música volverá a la Corte de Los Ángeles para escuchar la sentencia de este juicio civil.