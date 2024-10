El actor Pablo Puyol: su sexualidad, su matrimonio y su paso por la universidad

Pablo Puyol se dio a conocer en 2002 gracias a la afamada serie Un paso adelante, y desde entonces el malagueño no ha dejado de salir en pantalla.

Desde que se dio a conocer en la producción, el joven creció con el sueño de ser bailarín profesional, y al final se convirtió en una estrella del teatro musical.

Pero su vida no siempre había estado enfocada a la actuación y el baile, y hasta que Puyol descubrió su verdadera vocación pasó por otras opciones. Grease, La Bella y la bestia, Rent y A chorus lines son algunos de los musicales que Puyol ha protagonizado.

Todo ese camino forma parte de su vida más alejada de los focos, de la cual ha hablado a lo largo de más de dos décadas. Te contamos todos los detalles de las aspiraciones del actor, pero también sobre su faceta más familiar.

Sus comienzos en el baile

Pablo Puyol no siempre quiso ser actor y bailarín. De hecho, no empezó su carrera en estas disciplina desde niño, como ocurre en otras ocasiones. Y es que el malagueño pasó antes por la universidad y empezó la carrera de Biología.

No obstante, no terminó la licenciatura, puesto que decidió seguir su verdadera pasión y se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático en Málaga. Así lo contó en Málaga Hoy: "Yo llegué a la interpretación dejándome llevar. Cuando era niño quería ser deportista, pero se me daba bien bailar y cantar, así que pronto me vi formándome para la escena".

Tras graduarse en arte dramático, el malagueño enseguida empezó a trabajar en musicales, los cuales enlazó con series y otros proyectos audiovisuales.

Al ser tan discreto con su vida personal, siempre se ha especulado mucho sobre la sexualidad del actor. Y él mismo ha expresado en varias ocasiones que no le importan los rumores. "Me ha pasado toda la vida que me han preguntado si soy gay, pero no lo soy. Si lo quieren pensar, me da igual. Lo que piense la gente me da igual, así que nunca me ha preocupado", dijo en una entrevista para La otra crónica.

Asimismo, dejó claro: "Me hace mucha gracia porque tengo 42 y vivo en este mundo -de la interpretación-. ¿Tú te crees que yo hubiera tenido problemas en decir hace más de diez años que soy gay? […] Yo tengo amigos gays con los que voy a sus bares y me importa una mierda si me ven en un bar gay. Me da lo mismo".

Él siempre ha defendido que no le importan las especulaciones, pero el tema parece que se zanjó cuando se casó con la también bailarina Beatriz Mur.

Un matrimonio de bailarines

Después de tres años de relación, la pareja se dio el 'sí, quiero' en 2022, y el actor compartió cómo se sintió en esa fecha tan especial: "Este fin de semana pasado ha sido sin duda ¡el más feliz de nuestras vidas! ¡No pudo salir mejor! Estuvimos rodeados de la gente a la que más queremos y que más nos ha demostrado que también nos quiere. Han sido unos días llenos de amor, emoción, humor, amistad, familia, risas, lágrimas (de las bonitas), canciones, coreografías, arte y mucho más arte. Lo primero es agradecer a todos los que vinisteis a hacer de este fin de semana algo tan especial entrando al trapo, para conseguir que nadie se aburriera ni un segundo".

Ambos se conocieron por coincidir en el musical de Antonio Banderas A chorus line. Fue la bailarina quien detalló sus inicios con el malagueño. "Conocí a Pablo en los castings y yo iba ahí a lo mío, superconcentrada, con mi partitura, mis textos, mis cascos… Y, mira por donde, donde hemos acabado más de un año y medio más tarde, compartiendo no solo musical sino también vida", contó en el programa Un año de tu vida.

Ambos se muestran muy enamorados y cariñosos a través de redes sociales. Los bailarines comparten románticos momentos y viajes al margen de su ajetreada agenda como bailarines.

Ella es licenciada en Periodismo y Derecho, pero como le encantaba el baile desde niña estudió danza clásica en la Royal Academy of Dance de Londres y flamenco. Mur también tomó clases de canto y, al igual que su marido, triunfa en distintos espectáculos.