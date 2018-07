Adam Levine estrena 'Begin Again', su primera película

El líder de Maroon 5 estrena este viernes su primera película Begin Again. Adam Levine se rodea en esta aventura en la gran pantalla de los nominados al Oscar, Keira Knightley y Mark Ruffalo. El elenco lo completan, entre otros, Hailee Steinfeld, James Corden y los músicos Cee Lo Green (mitad de Gnarls Barkley) y el rapero Mos Def.

No es la primera incursión de Adam en el mundo de la interpretación ya que participó en varios capítulos de American Horror Story. El intérprete de éxitos como She will be loved o Move Like Jagger tenía tantas ganas de estar en la película que confesó que no había cobrado nada por participar en ella "Hice la película gratis, soy muy afortunado de estar en esta posición. Lo que quiero son buenas experiencias no hacer mierdas que odie". Adam también interpreta una canción en el film, Lost star, un tema acústico alejado del estilo de Maroon 5.

La historia de Begin Again gira entorno a Gretta y su pareja Dave (interpretado por Adam) que deciden irse a Nueva York a triunfar en el mundo de la música. El plan de la pareja se trunca cuando Dave consigue un acuerdo con un importante sello discográfico, alcanza la fama y deja a su novia. Gretta tras este revés amoroso comienza a tocar en diferentes bares para ganarse la vida y superar la tristeza de la ruptura, el destino hace que coincida con Dan (Mark Ruffalo) ex ejecutivo de una gran discográfica que ve en la música de Gretta un éxito y le propone trabajar juntos. Esta colaboración musical salvará del desánimo a los dos y juntos grabarán un disco por las calles de Nueva York ¿acabará Gretta alcanzando el éxito? ¿La llamará Dave arrepentido?

Detrás de la cámara está John Carney, director que ya trató el mundo de la música y el éxito en su anterior película Once, donde narraba la historia de los músicos Glen Hansard y Markéta Irglová. A continuación puedes ver el tráiler de la primera incursión de Adam Levine de Maroon 5 en la gran pantalla.