Adara demanda a la clínica que le operó el pecho por "la carnicería" que hicieron

Tras su salida de Gran Hermano, Adara decidió pasar por el quirófano para aumentar el tamaño de su pecho. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Estuvo unos meses pasándolo mal tras la operación quirúrgica.

"Me hicieron una carnicería", llegó a comentar Adara Molinero, que además sufría fuertes dolores por lo que decidió volver a pasar por el quirófano para arreglarlo.

"Me operé el pecho. Tengo que deciros que le pedí al cirujano que me pusiera poco, porque a mí me gusta el pecho muy pequeño. Las tallas 85 B o C, muy finas a mi modo de ver", aseguraba Adara.

Sin embargo, esta segunda intervención tampoco salió como a ella le hubiera gustado, aunque asegura que probablemente vuelva a pasar por quirófano: "Pues sinceramente me las veo enormes, pero no pasa nada. He pensado muchísimas veces en quitarme, porque me veo demasiadas y no me gusta. ¿Qué si lo voy a hacer? Probablemente sí, me volveré a operar y me dejaré le pecho pequeño".

A pesar de esto, Adara compartió un Stories en el que parecía estar contenta: "Han quedado muy pequeñitas", comentaba, junto a un emoji con corazones.

Adara muestra el resultado de la operación de pecho / Instagram/@adara_molinero

Ahora, la joven ha confirmado que tomará acciones legales contra la clínica que le operó por primera vez y ha demandado al centro médico.

LOS RETOQUES ESTÉTICOS DE ADARA

Adara Molinero no tiene ningún reparo en hablar abiertamente de los tratamientos estéticos a los que se somete. Así, explicaba hace unas semanas a través de Instagram Stories, los dos últimos tratamientos que se ha realizado en el rostro. Se trata un peeling químico para que sus labios parezcan "más gorditos", además de otro tratamiento para cerrar los poros abiertos fruto del acné que tuvo cuando era más joven.

A través de Instagram Stories, Adara mostraba cómo se iba recuperando de su segunda intervención del pecho, aunque todavía no podía levantar los brazos del todo, por lo que su madre tenía que ayudarle a recogerse el pelo.

En estos vídeos, Adara también explicó sus dos últimos retoques estéticos: "Quería contaros lo que me hace poco en la cara. Hay gente a la que le da vergüenza pero a mi la verdad es que no. Siempre cuento lo que me hago", comenta.

"Me hice un peeling en los labios que la verdad es que nunca lo había probado. Es una pasada. Te hacen un peeling químico, se levanta la piel de arriba y se quedan los labios como más gorditos. De esta manera no hace falta que te pinches nada y encima más rosaditos", explicaba mostrando el resultado.

Pero este no es el único tratamiento que se hizo. Además, explicaba que cuando era más joven tuvo acné y por eso se le han quedado los poros muy abiertos, y quería eliminar esas marcas: "Como de joven había tenido granitos se me han quedado los poros muy abiertos. Quería cerrarlos y me pusieron una especie de mascarilla y, poco a poco, estoy consiguiendo que se me cierren", comentaba, asegurando que está muy feliz con el resultado de estos tratamientos, y recomendando que quién quiera hacerse algo similar acuda a un lugar serio.