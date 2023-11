Adele confirma que se ha casado con Rich Paul durante el show del cómico Alan Carr

Rich Paul y Adele asisten a un partido de los Playoffs de la NBA 2022 entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks en el Chase Center el 20 de mayo de 2022 en San Francisco, California. | Harry How | Getty Images

Las especulaciones eran con razón. Adele ya se había referido a Rich Paul como su marido anteriormente; era cuestión de tiempo que se descubriera si era solo una forma de llamar a su pareja o una realidad.

El Daily Mail lo ha confirmado este lunes tras recibir la noticia a partir del medio Deuxmoi: la cantante de 35 años confirmó que estaba "recientemente casada" con el agente deportivo de 41.

Los rumores de boda de la pareja, que hizo pública su relación en 2021 (cuando la británica finalizó el proceso de su divorcio con Simon Konecki desde 2018), se han hecho realidad cuando la intérprete de Someone Like You lo confirmó durante el programa de comedia de su mejor amigo, Alan Carr, en Los Ángeles, tal y como han afirmado dos miembros del público a Deuxmoi.

Alan preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente y la cantante, que también estaba entre los asistentes, gritó: "Sí, lo hice" en un espectáculo definido como "pequeño e íntimo".

Una de las fuentes contaba que Adele estaba sentada justo detrás de él con un amigo "pasándolo muy bien. Su seguridad solo entró para traerle bocadillos", ha añadido. "A ella no le importaba que la gente supiera que estaba allí. Ella lo estaba abucheando; son mejores amigos".

El mes pasado, Rich abordó los rumores de matrimonio cuando la presentadora de CBS, Gayle King, le preguntó si debería referirse a Adele como "Sra. Paul" la próxima vez que hable con ella, a lo que él, tímido, respondió: "Puedes decir lo que quieras", antes de agregar que no es el "tipo de persona que pone en riesgo [su] vida personal".

El pasado febrero, la noticia del compromiso salto a los medios cuando Daily Mail informó de que la pareja había tomado esta decisión, asegurando el enlace el pasado verano, antes de que terminara 2024.

La pareja hizo pública su relación en julio de 2021, cuando se les vio sentados juntos en la cancha en un partido de la NBA. Según la información conocida, la cantante conoció al agente de LeBron James en la pista de baile en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común.

Adele ha elogiado con frecuencia a su novio y ha calificado su relación como la más fácil que jamás haya tenido durante una entrevista con Rolling Stone. "Es sólo una cuestión de tiempo. Pero sería interesante ver cómo es mi reacción en general ante cualquier cosa que me duela ahora que me siento tan segura de mí misma, y ​​estoy hablando también fuera del romance", aseguraba sobre Paul en CBS en 2021. En otra charla con Elle, dijo efusivamente: "Nunca me había enamorado así".

