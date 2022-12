Adele se emociona al recordar su divorcio durante uno de sus conciertos en Las Vegas

Adele está triunfando -por fin- con su residencia en Las Vegas. A la cantante, que tiene cerradas varias decenas de fechas en el The Colosseum at Caesars Palace, no le fue nada fácil sacar este show adelante. Las discrepancias con su equipo la llevaron a cancelar el inicio de la gira de manera repentina poco antes de su inicio, dejando a multitud de fans con las entradas en la mano.

Su espectáculo en la ciudad del pecado comenzó hace unas semanas y tal y como se puede comprobar en los vídeos grabados por el público, la artista lleva a cabo un show íntimo en el que incluso baja del escenario y se acerca a charlar con los asistentes. Su magnética voz y el poder que desprenden sus temas hacen el resto.

Lo que Adele no tenía del todo previsto es que cantar las canciones de su último disco 30 la harían recordar los peores momentos de su divorcio. En el álbum, Adele habla de la soledad elegida y la tristeza de comprobar que tus planes de futuro no han resultado tan exitosos como pretendías. Es, en sus propias palabras, una explicación a su hijo Angelo para que comprenda cómo se sentía su madre para terminar rompiendo su matrimonio y con él la familia que había creado junto a Simon Konecki.

Sin poder evitar derramar las lágrimas sobre el escenario, la cantante británica dedicaba a su público unas palabras sobre el poder de la amistad en momentos difíciles. "Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy difícil y verdaderamente traumático. Manteneos cerca de vuestros amigos, porque son mejores que cualquier hombre, mejores que cualquier mujer. Vuestros amigos lo son para toda la vida", dijo, emocionada.

Ya hace unos días la artista reconocía ante sus fans haber tenido que acudir a terapia "cinco días a la semana" mientras atravesaba los momentos más complicados de su separación. Cuando comenzó a ver la luz al final del túnel, se sentó a componer y de esa tristeza y pesadumbre nació 30, el disco en el que reconoce que por mucho que duela, para ser feliz hay que ser también egoísta y tirar por uno mismo.

La cantante disfruta ahora de las mieles de un romance con el agente de estrellas deportivas Rich Paul, con el que reconoció estar "obsesionada". "Nunca me había enamorado así", aseguró. En su primer show en Las Vegas le brindó su total apoyo y subió al escenario para protagonizar un romántico beso.