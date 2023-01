Adele rompe a llorar al ver que un hombre llevó una foto de su esposa fallecida a su concierto en Las Vegas

Adele está triunfando -por fin- con su residencia en Las Vegas. A la cantante, que tiene cerradas varias decenas de fechas en el The Colosseum at Caesars Palace, no le fue nada fácil sacar este show adelante. Las discrepancias con su equipo la llevaron a cancelar el inicio de la gira de manera repentina poco antes de su inicio, dejando a multitud de fans con las entradas en la mano.

Pero sus conciertos en la ciudad del Pecado están siendo un verdadero éxito. No solo a nivel musical, también a nivel humano. Incluso ha llegado a parar el show para dar su testimonio personal y relatar lo duro que fue para ella superar su divorcio. También habló de sus problemas de ciática y los dolores que le provocaban.

Durante el espectáculo, la cantante baja del escenario y se pasea entre el público mientras canta algunos temas para dar una experiencia más cercana a sus fans. "Cuando camino entre la audiencia, desearía que pudiéseis ver lo que veo… había un hombre… Él está ahí, ¿podéis verlo sosteniendo su teléfono? Creo que ella es su esposa", empezó a decir una vez de vuelta al escenario, visiblemente emocionada por la historia que acababa de descubrir.

"Creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando", dijo sin poder evitar derramar las lágrimas.

Mientras paseaba entre las butacas, un hombre sostenía su teléfono mientras mostraba una imagen de su esposa, que había fallecido recientemente y con la que quería compartir un momento tan especial, pero Adele no se percató de su entrañable gesto. Por este motivo quiso dedicarle unas palabras antes de continuar el espectáculo.

Aunque su divorcio supuso una de las etapas más dolorosas de su vida, la cantante disfruta ahora de las mieles de un romance con el agente de estrellas deportivas Rich Paul, con el que reconoció estar "obsesionada". "Nunca me había enamorado así", aseguró. En su primer show en Las Vegas le brindó su total apoyo y subió al escenario para protagonizar un romántico beso.