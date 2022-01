"Ahora estarás triste y lo entiendo": Beatriz Luengo reacciona al vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas

El look de Cristina Pedroche en las Campanadas de 2021 no dejó a nadie indiferente. La presentadora de 33 años recibió halagos y también muchas críticas por su vestido, una pieza de museo del diseñador Manuel Piña, y su cabeza rapada. Tantas han sido esas críticas que la colaboradora de Zapeando ha preferido desaparecer durante unos días del foco mediático.

"Están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. mal no, muy mal", escribió el martes 4 de enero en Instagram.

Su publicación se ha llenado de me gusta y también comentarios, muchos de ellos de compañeras que han querido mostrarle su apoyo pues saben bien qué es estar expuesto.

Beatriz Luengo ha sido una de las que mas se ha extendido, dando su "más humilde opinión" sobre la presentadora. "A ver si no me comen por ello", ha escrito antes de empezar con su reflexión.

La cantante lamenta que últimamente no estemos acostumbrados a la profundidad y celebra los aciertos de Pedroche.

"Creo que lo que hiciste estaba lleno de profundidad y mensaje, ya el hecho de que lleves un diseñador español me parece increíble, que le hayas hecho un homenaje póstumo haciendo que mucha gente vaya a buscar su nombre e indagar más sobre él me encanta, que le des visibilidad a un museo manchego y a una localidad como la de Manzanares me parece muy genial. Que des un mensaje como el que diste tan importante con una estética de impacto le daba doble sentido a tus palabras, que desparezcas tu pelo dando lugar a lo que no estamos acostumbrados y visibilizar otro tipo de feminidad muy top", aplaude Luengo, que continúa.

"TODO es un ejercicio de profundidad y en mi opinión de generosidad por tu parte, porque sabes de medios más que nadie y eres una tía superinteligente, hubieses sabido cómo salir y no jugártela demasiado con tu pelo al viento, make up impecable y vestido espectacular pero más cercano al concepto de estética que estamos acostumbrados. Pero eso hubiese sido un ejercicio de guapa por guapa, que lo eres sin necesidad de nada, de selfi por selfi y de pose por pose", apunta sobre el riesgo asumido. "Aplaudo también a quien decide ese camino que define su personalidad".

Beatriz Luengo aprovecha también para aplaudir el look de Anne (Igartiburu), "tan regia y con su elegancia": "Porque sobretodo valoro la honestidad de cada uno". Y vuele después a Pdroche.

"Decidiste arriesgar con un concepto y profundidad. Ahora estarás triste y lo entiendo pero eres DIFERENTE, MÁGICA Y ATREVIDA por eso eres CRISTINA PEDROCHE. Y a mí me pareces MARAVILLOSA. Es mi opinión os agradecería que si no estáis de acuerdo me contestéis con respeto. Muchas gracias. Un abrazo 🌺"