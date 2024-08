Aitana cierra el círculo del Alpha Tour con el mismo color con el que lo empezó: el rojo pasión

El rojo es el color de la fuerza, la pasión, el atrevimiento, los desafíos.

Y si hubiese que colorear el Alpha Tour de Aitana, ese sería precisamente el tono más acertado. Se ha dejado la piel sobre el escenario, demostrando una gran evolución bailarina, se ha dirigido a sus fans con el corazón en la mano, ha llorado, ha reído y ha zarandeado la opinión pública con un sugerente baile con el que ha dejado bien claro que ella no es una artista infantil.

Este fin de semana, la artista ha clausurado la gira más importante de su carrera desde el Auditorio de Castrelos de Vigo, donde congregó a una multitud de 90.000 personas. "El mejor concierto de mi vida", escribía horas después en sus redes sociales. "Me lo quedo para siempre en mi vida, en mi corazón, en todo lo que he sentido con vosotrxs. No sabéis lo que sanáis... Os amo tanto", ha continuado sobre este emotivo espectáculo, en el que dio un discurso que ha levantado suspicacias sobre una posible ruptura con Sebastián Yatra.

Sea como sea, Aitana decía adiós a los escenarios y se despedía del tour que arrancó el octubre de 2023 en Valencia, primera ciudad que fue testigo de la polémica coreografía de miamor.

Con un corpiño de cuero rojo en Vigo

Igual que en aquella ocasión, la artista ha derrochado sensualidad con un ceñido conjunto rojo, un traje de dos piezas formado por un corpiño de cuero con volantes en la cintura y un cortísimo short que combinó con medias de rejilla negras.

Isa Grece es la estilista que asesora a Aitana en sus looks desde hace meses, por lo que puede que no sea casualidad que haya utilizado el mismo color que el primer día que presentó el tour.

Un vestido fluido rojo para el arranque en Valencia

Aunque no se trata del mismo diseño ni tejido, aquel día en Valencia Aitana hacía una auténtica declaración de intenciones con un fluido vestido rojo que hacía presagiar que el Alpha Tour iba a dar mucho que hablar. Y así ha sido. Se cierra el círculo.

A lo largo de la gira, la cantante ha evolucionado en sus estilismos pasando de opciones más discretas a piezas con transparencias,medias de rejilla y por supuesto botas altas.

No será hasta el mes de diciembre cuando la cantante se reencuentre con su público en el Estadio Santiago Bernabéu, para el que ya ha firmado dos sold out.