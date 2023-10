Por qué Aitana no es la nueva Miley Cyrus

Que Aitana haya cambiado el sonido pop chicle de sus primeros discos por las influencias house y electrónicas en Alpha no es más que una muestra de su evolución musical. La cantante ha querido salir de su zona de confort y probar cosas nuevas para su tercer álbum de estudio, que ha llegado con un gira por España cuyos bailes han levantado gran polémica.

El debate en torno a si sus coreografías son adecuados para niños ha inundado las redes de comentarios desde que el Alpha Tourarrancó en Valencia hace poco más de una semana. Mientras unos critican que los movimientos de la canción 'miamor' no son adecuandos para el público más joven, otros defienden la libertad de la artista para expresarse como quiera sobre el escenario.

Lo cierto es que Aitana nunca ha sido una estrella infantil. Entró en la Academia de Operación Triunfo cuando tenía 18 años y ya era mayor de edad. Que el público adolescente la adoptase como referente en aquel momento —cuya exposición fue masiva— no significa que la artista esté obligada a cantar letras naif o edulcoradas. Puede, y tiene todo el derecho, a cantar sobre sexo, deseo o traición. La educación respecto a estos temas debe venir de casa y ningún padre tiene potestad de escandalizarse por ello. Porque, repetimos, Aitana nunca ha grabado una serie juvenil dirigida a niños menores de 17 años.

Aitana en Operación Triunfo

La que sí fue una niña Disney —literalmente— fue Miley Cyrus. Empezó en la televisión cuando solo tenía 14 años y lo hizo precisamente como protagonista indiscutible de una serie para niños. Lo hizo de la mano de su padre en la vida real, Billy Ray Cyrus, que también lo era en la ficción en la que intepretaba a Hannah Montana, una estrella musical con una doble vida. Fue precisamente esa doble vida la que le pasó factura después, cuando dejó de ser una niña. La serie terminó en 2011, cuando ya había cumplido los 18 años.

Tanto se había sumergido Miley en el papel de Hannah que el público no distinguía entre la persona y el personaje. Creció y se convirtió en una joven adulta pero los espectadores de la serie la seguían viendo como una pequeña inocente. Por eso resultó tan chocante cuando en 2013 la artista se rapó el pelo, se lo tiñó de rubio y le perreó a un osito de peluche en la gala de los premios de la MTV al presentar su disco Bangerz.

La tildaron de promiscua, pero nada más lejos de la realidad. Era una joven de 20 años haciendo lo que le correspondía para su edad: rebelarse, hacer el gamberro, dejarse llevar, descubrir su personalidad en una industria que la había encasillado como ídolo Disney.

Miley Cyrus en los Premios MTV de 2013

Aitana también está sumergida en la búsqueda de esa identidad que otorga la experiencia, pero ella no ha crecido a través de una pantalla. Llegó a ella siendo ya adulta, y que muestre su sexualidad en el Alpha Tour no hace más que corroborar que la cantante no pretende contentar a todo el mundo con su carrera musical. A estas alturas, al que no le guste, que no mire... Y que también se lo haga mirar.

