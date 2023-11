Aitana confiesa qué le dijo su padre cuando criticaron sus bailes en 'miamor'

Con motivo de la semana de la celebración de los Latin Grammy 2023 en Sevilla el pasado jueves 16 de noviembre, una de las artistas más internacionales del país, Aitana, convocó a todos sus seguidores en su Alpha House Sevilla, que tuvo lugar en la capital andaluza, a pesar de que la cantante no asistió días después a la gala en el FIBES. Un evento en el que aprovechó sus momentos previos de preparación para tener una charla distendida con Vogue y comentar algunos detalles íntimos de su presente.

En la entrevista, la catalana ha sido preguntada por uno de los acontecimientos que más titulares se ha llevado en lo relativo a la vida de la artista salida de Operación Triunfo: la no-polémica generada en torno a la sensual coreografía durante su interpretación de miamor, su colaboración con Rels B, en la gira Alpha.

La catalana acaparaba la máxima atención el pasado 1 de octubre, con el primer concierto de su tour, cuando se viralizó su nueva puesta en escena y estética, que contrasta con sus espectáculos anteriores, al igual que lo hace también el tipo de música que estábamos acostumbrados a escuchar por parte de Aitana. En ella, la artista abraza la música electrónica y adopta el baile sensual como parte de la actuación, en el que se mueve libremente por el escenario, a ras de suelo y se sincroniza con el cuerpo de baile para moverse con el beat de la música.

"Pasó lo de la polémica en Valencia y llega un momento en que, jope, si a ti te gusta lo que estás haciendo, si tú estás tranquilo... Es que no puedes gustarle a todo el mundo", enfrenta la cantante, que se pronunció hace un mes, cuando le preguntaron la primera vez por el tema ("Se cuenta solo, es bastante obvio. Ni siquiera yo he tenido que salir a decir nada").

"Mi padre me dijo: '¿por qué no grabas un TikTok y lo subes haciendo ese movimiento? Grábalo, que la gente se moleste, hazlo", cuenta risueña la cantante. "Al final no lo hice, a lo mejor lo hago en algún momento", continúa. "Yo no iba a quitar ese baile, estaba clarísimo. Hice lo del gesto ese, creo que también me lo dijo mi padre. Me dice: 'tú, vamos, tienes que hacerlo mejor que nunca".

El concierto siguiente al de Valencia, Aitana no perdió oportunidad de contestar con un mensaje claro e implícito en su actuación. Justo antes de llevar a cabo el baile que desató a polémica la artista hizo un desafiante gesto dedicado a todos aquellos que tienen algo que cuestionar, debatir o poner en duda. En él, se lleva dos dedos a los ojos como diciendo, "aquí estoy, miradme", un movimiento desafiante con el que deja en evidencia a los que tildan la coreografía de inapropiada.

La intérprete de Las Babys continúa en la entrevista, explicando en qué se ha convertido ahora ese momento del show: "La gente en los conciertos se vuelve loca. Sentir el apoyo de todo el mundo fue lo más bonito", ha contado. "Es imposible calar en las mentalidades de todo el mundo. Llega un momento de la vida que tienes que escoger tu propio camino y quien te quiera seguir en ese camino bien y quien no, pues no puedes hacer nada, ¿no?", termina por zanjar.

👉 Todas las noticias de Aitana en Europa FM