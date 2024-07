Aitana estalla contra las críticas sobre su actuación en la celebración de la Eurocopa: "No me pagan nada"

Aitana fue una de las encargadas de animar a la afición española durante la celebración de la Eurocopa, en la Plaza de Cibeles, la cual recibió a todos los jugadores de la selección española y por supuesto a sus seguidores.

Un momento que alegró mucho a los espectadores, pero que, sin embargo, habría sido criticado duramente en redes sociales.

Tras el anuncio en Twitter por parte de La Selección Española Masculina de Fútbol, varios usuarios comentaron acerca de la su participación en el evento de celebración.

"Cada vez que veo los movimientos de Aitana me pregunto si hará algo de forma genuina sin dinero o campañas de por medio …", era lo que escribía una seguidora en el post de la selección, algo que causó la respuesta tajante de la cantante en la que decía: "No me pagan nada:) jajajaja voy a celebrar con la selección de mi país algo que nos ha unido a todxs y que nos ha hecho tener mucha ilusión", algo que sorprendió mucho a todos sus fanáticos.

Y es que si hay alguien que ha animado a la selección ha sido Aitana, desde la aparición con su camiseta personalizadaen su concierto en Roquetas, hasta el retraso del mismo concierto por retransmitir la final, pasando por los mensajes de apoyo que la catalana publicaba en redes sociales.

Y por supuesto, sin olvidar que la cantante predijo el resultado del partido que consagró a los jugadores españoles como los Campeones de Europa.

“Gracias por la aclaración Aitana, ¡disfruta de la noche! Me refería a que a veces tengo la sensación de que todo lo que se hace tiene un fin detrás y no se hace de forma genuina. ¡Lo dicho, disfruta mucho del show que vas a dar esta noche, seguro que será bestial!”, fue lo que la usuaria le respondió a la artista, algo que otras personas han catalogado como una recogida de cable o un acto vergonzoso.