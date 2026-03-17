Aitana y la estricta norma para los ensayos del 'CUARTO AZUL WORLD TOUR': "Prohibido subir contenido a redes sociales"

Paradójicamente a lo que dice un cartel de uno de los espacios en los que se encuentra ensayando para el CUARTO AZUL WORLD TOUR, Aitana ha publicado un vídeo en el que aparece cantando SUPERESTRELLA junto a sus bailarines en diferentes localizaciones del espacio en el que se encuentran ensayando.

"Prohibido subir contenido a redes sociales", dice el texto junto al que aparecen actuando durante algunas tomas. Y es que, al parecer, Aitana quiere ser muy estricta con el contenido que se filtre sobre su próxima gira, la cual dará comienzo este 9 de mayo en Roquetas de Mar y finalizará en Miami el 29 de noviembre.

Sin embargo, no es la primera vez que la artista sube algo a redes relacionado con el tour, como es el caso de la forma del escenario. En esta ocasión, ha sido el backstage lo que hemos podido ver, así como las inmediaciones del lugar de ensayo.

Y es que con el CUARTO AZUL WORLD TOUR a la vuelta de la esquina y lo perfeccionista que sabemos que es Aitana, su equipo y ella están tratando de darlo todo para poner a punto todos los detalles.

"Estamos de ensayos, un poco más de mes y medio para comenzar CUARTO AZUL TOUR. Primera parada Españaaaa 🫰🏼 :) Pdpd. SUPERESTRELLA sigue creciendo 🥲 sobre todo enLatinoamérica. Mill gracias 🥹🥹🥹🥹🫶🏼🫶🏼🫶🏼🥹🥹🥹🥹", ha compartido la cantante en el post.

Lo que nos revela este vídeo

Al margen del hecho de que Aitana se ha vuelto una aficionada de hacer playback con su canción SUPERESTRELLA de fondo, sí que hemos podido ver un pequeño detalle sobre el CUARTO AZUL WORLD TOUR.

Y es que, por si alguien estaba despistado, los bailarines de Aitana nos recuerdan que el azul eléctrico es el color de esta era, algo que también podemos ver en el micrófono de Aitana, completamente de este color.

Además, entre los bailarines, podemos ver además a Marshall, coreógrafo de las últimas giras de la cantante y responsable de la polémica coreografía de Miamor.

Esto es sin duda una prueba clara de que las coreografías de su gira serán una locura, y quién sabe si Aitana vuelve a hacer noticia por enfadar a más de uno con sus bailes.