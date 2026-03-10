La tierna reacción de Aitana a la mención de Plex en 'La Velada del Año VI' | Canal Ibai

Ibai Llanos ha vuelto a revolucionar el mundo del streaming con el anuncio de los combates de La Velada del Año. En total habrá diez citas con 20 participantes, cinco femeninas y cinco masculinas, y entre ellas se vuelve a colar el youtuber YosoyPlex.

El joven creador de contenido se enfrentará a Fernanfloo, también un veterano de La Velada. Y en su presentación quiso dedicarle sus esfuerzos a su pareja, la cantante Aitana, presente entre el público.

El momento no tardó en hacerse viral: Plex le hizo toda una declaración de amor pública a la artista. "Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya. A mi novia, que la quiero mucho", dijo dirigiéndose a la cantante, que lo escuchaba desde el patio de butacas y no pudo evitar ponerse roja al escucharlo.

La estrella de pop se tapó la cara mientras el público coreaba su nombre, dejando así claro que no quiere ser la protagonista del combate de boxeo de su novio.

De hecho, Aitana no es la única artista que apoyará a su pareja en La Velada del Año VI. El creador de contenido y pareja de Lola Índigo, IlloJuan, se estrena en los combates enfrentándose a The Grefg. Y aunquela cantante no estuvo presente entre el público ante el anuncio de los luchadores este 9 de marzo, sí estuvo entre bambalinas.

Ambos enfrentamientos prometen emoción y mucho juego. Ellos mismos se encargaron de alimentarlo durante la presentación.