Aitana pide ayuda para encontrar a una fan que viajó cien kilómetros para verla: "No sé si le llegará este mensaje"
Aitana está buscando a una chica de unos 18 años que fue a verla en Sevilla a pesar de no tener entradas. El objetivo de la cantante es poder invitarla a otro concierto.
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Aitana ha celebrado este jueves 4 de junio el primero de sus dos conciertos en Sevilla como parte de la programación del Icónica Fest. Al terminar el espectáculo, pasada la una y media de la madrugada, la cantante envió varios mensajes a través de su canal de WhatsApp para encontrar a una fan.
Resulta que una chica de unos 18 años acudió a Sevilla sin tener entradas para el concierto. Viajó cien kilómetros en autobús con su padre, y los dos fueron a buscar a Aitana a la puerta del hotel. Sin embargo, la cantante fue directamente desde Madrid a la prueba de sonido en Sevilla, por lo que no pudo verla. Pero sus padres sí hablaron con ellos.
"Mis padres han visto a un padre con su hija en la puerta del hotel. Han preguntado por mí... Han hecho muchos kilómetros, no sé si venían de Córdoba en autobús, creo que no tenían entradas... Mis padres no le pidieron el teléfono y quiero ver si me podéis ayudar. A ver si podemos conseguir saber quién es esa persona. Me encantaría poder invitarla a un concierto, o verla. No sé si le llegará este mensaje. Me da mucho agobio", ha dicho Aitana a través de un audio.
El objetivo de la artista es identificar a la fan para invitarla a otro concierto. "A ver si me podéis ayudar, yo sé que es un poco complicado", ha pedido a los 194.000 seguidores que tiene en su canal de WhatsApp.
De momento, Aitana no ha dado noticias sobre si la han encontrado o no.