Aitana, radiante en su nuevo proyecto vestida de color azul

Aitana no baja la guardia ni un segundo, y ha demostrado que todo paso que da no es casual. Ahora, la cantante se ha convertido en la imagen de una exitosa marca, y no ha querido desprenderse en la campaña de su pista principal para su próximo proyecto musical.

La intérprete de Las Babys se ha convertido en la imagen de Adidas, y una sesión de fotos y vídeos han mostrado a la catalana radiante incluso con ropa de deporte. Eso sí, el azul predomina en algunas de sus prendas, color muy especial en su siguiente era musical.

La cantante ha lucido el chándal con toques azulados, los cuales pasarían más desapercibidos si ella misma no hubiese explicado que el azul es muy importante en su próximo paso. Hace tan solo unas semanas lucía un mechón de este color en un photocall.

Al margen de este detalle, cabe destacar que Aitana ha tenido un año especialmente deportivo, pues se ha centrado en hacer deporte para poder aguantar el alto ritmo de su gira, el Alpha Tour, y de los próximos dos conciertos en el Santiago Bernabéu, retrasados para el 27 y 28 de junio.

Por ello, que se convierta en imagen de Adidas no es casualidad, y con sus prendas deja al descubierto sus brazos más tatuados y su musculatura.