Aitor Ocio responde al ataque de su ex, Laura Sánchez: "Polémica intencionada y basada en falsedades"

La modelo y actriz Laura Sánchez ofreció una entrevista a la revista ¡Hola! con motivo de su 40 cumpleaños en el que también abordó los duros momentos que vivió en la batalla judicial por la custodia de su hija Naia, fruto de la relación con el exfutbolista Aitor Ocio.

Laura aseguraba que ahora el cuerpo le estaba pagando las consecuencias sobre el estrés que ha vivido en el pasado: "No he vivido su infancia como a mí me hubiera gustado. La situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija. He necesitado ayuda psicológica durante años".

Una historia a la que volvió a hacer alusión cuando habló sobre el testimonio de Rocío Carrasco: "Si yo contara lo que he vivido, sería una trilogía de terror".

Ante estas declaraciones, su expareja no ha querido quedarse callado, y ha publicado un mensaje defendiéndose en redes sociales. "Siento asombro, pena, tristeza. Y también dolor después de leer ciertas declaraciones", ha empezado en su mensaje.

“Después de lo sufrido estos años tener que leer este tipo de cosas sigue afectándome de manera inevitable. Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades”, ha continuado.

A continuación, el exfutbolista ha revelado su intención de seguir centrado en su trabajo: "Por mi parte optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años. Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones"