¿Qué artistas crees que cantarán con Shakira en Copacabana? ¡Vota en la encuesta!

Shakira hará historia el 2 de mayo en Copacabana. La colombiana dará un concierto gratuito en la conocidísima playa de Río de Janeiro en el que se esperan miles de personas. Y parece que no lo hará sola.

Según ha adelantado la colombiana, subirá a invitados especiales al escenario en este show tan potente. Y desde que adelantó esta sorpresa, la artista no para de dejar posibles pistas en redes sociales. De hecho, podrían ser solo mujeres, pues lo último que ha compartido la intérprete de Loba es que será un show para demostrar la fortaleza de la mujer.

¿Aparecerá Anitta, la 'Reina de Brasil' para entonar junto a Shakira su colaboración Choca Choca ¿Y si da la sorpresa Zara Larsson para hacer la mezcla perfecta entre Europa y Latinoamérica? ¿O, por el contrario, irá Alejandro Sanz para homenajear su carrera con La Tortura? Estos y otros nombres se barajan para irrumpir en el concierto de la colombiana.

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