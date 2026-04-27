POSIBLES INVITADOS

¿Qué artistas crees que cantarán con Shakira en Copacabana? ¡Vota en la encuesta!

Shakira promete dar uno de los conciertos más potentes de su trayectoria el 2 de mayo en Copacabana, donde no faltarán sorpresas e invitados, tal y como ella ha adelantado. Y, respecto a esas colaboraciones en directo, son muchos los nombres que se barajan. ¿Quiénes crees que podrán actuar junto a la colombiana en Río de Janeiro? ¡Vota!

Shakira promete un gran despliegue femenino en su concierto en Copacabana: "El ADN más puro de la latina contemporánea"

Alejandro Sanz, Rihanna y Anitta
Alejandro Sanz, Rihanna y Anitta | GETTY

Europa FM

Madrid27/04/2026 11:51

Shakira hará historia el 2 de mayo en Copacabana. La colombiana dará un concierto gratuito en la conocidísima playa de Río de Janeiro en el que se esperan miles de personas. Y parece que no lo hará sola.

Según ha adelantado la colombiana, subirá a invitados especiales al escenario en este show tan potente. Y desde que adelantó esta sorpresa, la artista no para de dejar posibles pistas en redes sociales. De hecho, podrían ser solo mujeres, pues lo último que ha compartido la intérprete de Loba es que será un show para demostrar la fortaleza de la mujer.

¿Aparecerá Anitta, la 'Reina de Brasil' para entonar junto a Shakira su colaboración Choca Choca ¿Y si da la sorpresa Zara Larsson para hacer la mezcla perfecta entre Europa y Latinoamérica? ¿O, por el contrario, irá Alejandro Sanz para homenajear su carrera con La Tortura? Estos y otros nombres se barajan para irrumpir en el concierto de la colombiana.

De momento no hay nada confirmado, ¡pero vota por tu apuesta en nuestra encuesta!

Posibles invitados en el concierto de Shakira en Copacabana

  1. 1

    Anitta

    Anitta, en el videoclip de 'Choka Choka'.

    Para muchos esta colaboración en directo es un secreto a voces: la brasileña podría unirse a Shakira para cantar su colaboración 'Choca Choca' recién estrenada, y juntas honrar así a Brasil.

  2. 2

    Rihanna

    Rihanna y Shakira en 'Can't Remember to Forget You'

    El nombre de Rihanna también resuena como posible invitada. Si bien la cantante está alejada de la música, las artistas cantaron juntas en el tema 'Cant Remember to Forget You', donde derrocharon sensualidad. ¿Y si ahora la de Barbados vuelve a subirse a un escenario junto a la colombiana?

  3. 3

    Zara Larsson

    Shakira y Zara Larrson

    ¿Y si la sorpresa llega directamente de Suecia? Zara Larsson está en su mejor momento musical, y colaborará con Shakira en la canción 'Eurossumer' dentro de su 'Midnight Sun: Girls Trip'. Y las artista podrían estrenarla en directo desde Copacabana.

  4. 4

    Beéle

    Beéle y Shakira en la portada de 'ALGO TÚ'

    El joven de 23 años podría representar Colombia junto a Shakira si apareciera en su concierto en Copacabana. Y es que su nombre se baraja por su reciente colaboración musical, 'Algo tú'.

  5. 5

    Alejandro Sanz

    Shakira y Alejandro Sanz

    Si hay un gran hermano para Shakira es Alejandro Sanz, quien le dio uno de los grandes hits de su carrera 'La Tortura', que ha compartido recientemente la colombiana en Instagram. Hace unos meses también estrenaron 'Bésame', y el madrileño podría ser un invitado de lo más versátil y especial en el concierto de Copacabana.

  6. 6

    Beyoncé

    Shakira y Beyoncé en 'Beautiful liar'

    En 2007 Beyoncé y Shakira lanzaron 'Beautiful Liar', una de las colaboraciones femeninas más potentes del momento para el pop. Y como ahora está de moda la nostalgia, ¿podría la superestrella unirse a la colombiana en Copacabana para cantar su featuring juntas?