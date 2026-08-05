Alejandro Sanz, Rosalía, Lolita Flores... Los artistas lloran la muerte del guitarrista Pepe Habichuela

El mundo de la cultura ha despedido al guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela, que ha fallecido a los 82 años de edad en Madrid tras dos años alejado de los escenarios por una enfermedad.

Así, una de las primeras artistas en llorar las "manos únicas" del granadino ha sido Lolita Flores, que ha asegurado que deja "su arte" para después añadir que es "de los mejores". "No habrá otro como tú y gran persona", ha añadido en un mensaje en su cuenta de Instagram recogido por Europa Press.

"Nos separaban unos cuantos años de edad, pero mis noches en Casa Patas, en El Candela, las noches buenas y no tan buenas, estabais a mi lado y yo al vuestro. Al tuyo y al de tu hermano Juan. Sois mi familia , siempre lo habéis sido, tu hermano Carlos es mi cuñado. Te vas y nos dejas tu arte en esas manos únicas de guitarrista, de los mejores, no habrá otro como tú y gran persona. Te echaremos de menos, Pepe, siempre. Tu cariño, tu amistad y mi admiración en mi corazón, feliz viaje amigo", ha añadido Flores.

Alejandro Sanz y Rosalía comparten sus condolencias

Alejandro Sanz también ha lamentado que este miércoles el "flamenco está de luto" y ha despedido a Carmona pidiendo "que repiquen los bordones de toda Granada entera", al tiempo que ha compartido una foto de las últimas actuaciones del guitarrista.

Tras conocerse la noticia, han sido muchos los compañeros que han homenajeado a Habichuela —el cantaor Miguel Poveda agradecía al "maestro" su "grandísimo legado"— y, en las últimas horas, Rosalía o Yerai Cortés han compartido fotografías del guitarrista para despedirle.

Concretamente, Rosalía ha publicado una imagen en la que se ve a Pepe Habichuela agachado en cuclillas con su guitarra mientras que el trompetista de jazz Don Cherry le mira sonriendo en la misma postura. "DEP Pepe Habichuela", ha escrito la catalana.

Por su parte, Yerai Cortés ha despedido al artista con una imagen en blanco y negro en la que aparece el granadino también con su guitarra.

Mientras, el bailaor Jesús Carmona le ha homenajeado con una foto en la que aparecen juntos. "Cuánta historia en su mirada y cuánta verdad en su sonrisa. Descanse en paz maestro de maestros", ha escrito.

El mensaje del presidente del Gobierno

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió al maestro afirmando que su música "seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quienes somos".

En un mensaje publicado en redes, ha agradecido al músico "una vida entregada al arte" y haber engrandecido el "patrimonio cultural" de España. Por último, ha enviado una abrazo a su familia y también a sus seres queridos.

En los mismos términos se expresó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que le describía como "una figura imprescindible del flamenco" y de la cultura española. "Su guitarra ensanchó el patrimonio musical de nuestro país y su legado permanecerá para siempre", ha afirmado.