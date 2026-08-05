El bailarín Nacho Duato critica a Rosalía por bailar ballet: "Bájate de esas puntas y no hagas más el ridículo"

Desde que se subió al escenario del LUX TOUR con un tutú y unas puntas, Rosalía abrió un debate en el mundo de la danza clásica. Mientras algunos bailarines profesionales elogiaran que la cantante se acercase al ballet, otros la criticaron por su falta de técnica. El último en pronunciarse en este tema ha sido el coreógrafo español Nacho Duato en un vídeo de Instagram, que ya ha borrado, en el que se ha mostrado muy duro con la catalana: "Tú te subes a unas puntas y haces el ridículo".

El ex director de la Compañía Nacional de Danza comienza el vídeo asegurando que sabía que lo que iba a decir no iba a gustarle a la gente. "A mi Rosalía me cae muy bien (...) pero se mete en todo eh. Y ahora bailarina, antes cantante de ópera (...) Ese tutú no es un tutú, eso es una mesa camilla llena de faldones. No se sabe subir a la punta porque está toda hacia dentro. Cuando hace un arabesque parece que le pega una patada al bailarín. Los brazos totalmente cada uno por un lado", afirma.

"Es normal, si para ser una bailarina tienes que estar ocho años seis horas al día en las puntas, en la barra y dando clases. Entonces yo veo a esta señora, haciendo lo que yo hago y lo que hacen mis bailarinas que cuesta tanto de hacer... y se sube al escenario tan fresca y hala, venga, me pongo las puntas que me suban para arriba, hace un passé en dedans totalmente horrible. Muy bien, yo sé que ella no quiere ser bailarina, pero a mí me duele", añade visiblemente ofendido.

Es entonces cuando Duato eleva aún más el tono de su crítica: "Mira, Rosalía, bájate de una vez de esas puntas, quítate ese tutú de mierda que llevas, que ni es un tutú ni nada, parece una mesa camilla. Una bailarina tiene que estar seis o siete años, seis horas al día trabajando las puntas. Tú te subes a unas puntas y haces el ridículo. A mí como bailarín me duele verte que te mofes, que te rías de la danza clásica".

El bailarín también reprueba que la Motomami haya simulado la técnica vocal de la ópera en su último álbum. "Ya eres una operística, ¿no? Madame Butterfly vas a cantar mañana", dice en torno irónico antes de zanjar el tema pidiéndole directamente que se baje de las puntas y deje de hacer el ridículo.