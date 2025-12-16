Alex Warren se luce con la coreografía de 'Lush Life' en el concierto de Zara Larsson en Filadelfia
La gira Midnight Sun de Zara Larsson hizo una pequeña pausa el 28 de noviembre, pero la artista sigue haciendo conciertos como el iHeartRadio Jingle Ball de ayer 15 de diciembre, en el cual coincidió con Alex Warren, Laufey, AJR y otros artistas.
Zara Larsson estrena 'Crush', su nuevo tema sobre un amor prohibido
Zara Larsson se nutre de la estética vintage para bailar en el mar en el videoclip de 'Midnight Sun'
Zara Larsson está triunfando con su gira Midnight Sun, la cual sufrió un parón en el mes de noviembre, pero regresará en febrero de 2026, e incluso pasará por España el 9 de julio.
Sin embargo, estamos pudiendo verla en algunos otros conciertos como en el iHeartRadio Jingle Ball de ayer 15 de diciembre, donde coincidió con artistas como Alex Warren, Laufey y AJR.
Como ya es tradición en sus conciertos, la artista ha bailado su coreografía viral durante el estribillo de Lush Life, su icónica canción de 2015.
Sin embargo, en muchas ocasiones ha subido a algunos fans al escenario para vivir un momento muy especial, pero en este concierto el seleccionado ha sido Alex Warren. El cantante de éxitos como Ordinary lo ha dado todo sobre el escenario, bailando la coreografía a la perfección.
"¡Lo hiciste!", gritó la cantante al acabar, la cual estaba tan sorprendida como los asistentes por el estilo de su compañero.
Próximos conciertos de Zara Larsson
16 de diciembre - Capital One Arena - Washington
- 20 de diciembre - Kaseya Center - Miami
- 28 de febrero - McMenamins Crystal Ballroom - Portland
- 1 de marzo - Showbox SoDo - Seattle
- 3 de marzo - Fox Theater - Oakland
- 4 de marzo - The Wiltern - Los Ángeles
- 5 de marzo - The Wiltern - Los Ángeles
- 7 de marzo - House of Blues Anaheim - Anaheim
- 8 de marzo - The Van Buren - Phoenix
- 10 de marzo - The Depot - Salt Lake City
- 11 de marzo - Summit Music Hall - Denver
- 13 de marzo - The Fillmore Minneapolis - Minneapolis
- 14 de marzo - The Rave / Eagles Club - Milwaukee
- 15 de marzo - Riviera Theatre - Chicago
- 17 de marzo - Royal Oak Music Theatre - Royal Oak
- 18 de marzo - Egyptian Room at Old National Centre - Indianápolis
- 20 de marzo - Agora Theater & Ballroom - Cleveland
- 21 de marzo - KEMBA Live! - Columbus
- 22 de marzo - Stage AE - Pittsburgh
- 24 de marzo - HISTORY - Toronto
- 26 de marzo - Brooklyn Paramount - Brooklyn
- 27 de marzo - Brooklyn Paramount - Brooklyn
- 28 de marzo - Citizens House of Blues - Boston
- 30 de marzo - The Fillmore Philadelphia - Filadelfia
- 31 de marzo - The Anthem - Washington
- 1 de abril - The Fillmore Charlotte - Charlotte
- 3 de abril - The Ritz - Raleigh
- 4 de abril - Marathon Music Works - Nashville
- 5 de abril - Tabernacle - Atlanta
- 7 de abril - The Fillmore Miami Beach - Miami Beach
- 8 de abril - House of Blues Lake Buena Vista - Orlando
- 10 de abril - Stubb's Waller Creek Amphitheater - Austin
- 11 de abril - The Bomb Factory - Dallas
- 12 de abril - House of Blues Houston - Houston
- 5 de junio - Vaulen / Vaulen Badeplass - Stavanger
- 6 de junio - EC Dahls Arena - Trondheim
- 19 de junio - Megaland (Pinkpop) - Landgraaf
- 27 de junio - Hippodrome Longchamp - París
- 28 de junio - Sittertobel - San Galo
- 1 de julio - Aeropuerto de Gdynia-Kosakowo - Gdynia
- 4 de julio - Roskilde Dyrskueplads - Roskilde
- 9 de julio - Iberdrola Music - Madrid
- 10 de julio - Passeio Marítimo de Algés - Lisboa
- 13 de agosto - Slottsskogen Park - Gotemburgo
- 14–16 de agosto - Suvilahti - Helsinki
- 22 de agosto - Victoria Park (All Points East) - Londres
- 25 de agosto - Royal Highland Centre - Edimburgo
- 28 de agosto - Stradbally Hall - Stradbally
- 29 de agosto - Stradbally Hall - Stradbally
- 30 de agosto - Stradbally Hall - Stradbally