Alex Warren se luce con la coreografía de 'Lush Life' en el concierto de Zara Larsson en Filadelfia

Zara Larsson está triunfando con su gira Midnight Sun, la cual sufrió un parón en el mes de noviembre, pero regresará en febrero de 2026, e incluso pasará por España el 9 de julio.

Sin embargo, estamos pudiendo verla en algunos otros conciertos como en el iHeartRadio Jingle Ball de ayer 15 de diciembre, donde coincidió con artistas como Alex Warren, Laufey y AJR.

Como ya es tradición en sus conciertos, la artista ha bailado su coreografía viral durante el estribillo de Lush Life, su icónica canción de 2015.

Sin embargo, en muchas ocasiones ha subido a algunos fans al escenario para vivir un momento muy especial, pero en este concierto el seleccionado ha sido Alex Warren. El cantante de éxitos como Ordinary lo ha dado todo sobre el escenario, bailando la coreografía a la perfección.

"¡Lo hiciste!", gritó la cantante al acabar, la cual estaba tan sorprendida como los asistentes por el estilo de su compañero.

Próximos conciertos de Zara Larsson

16 de diciembre - Capital One Arena - Washington