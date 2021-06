Alicia Keys: su edad, sus hijos y su alegato a favor de la belleza natural

Hace 20 años que Alicia Keys se dio a conocer en la industria musical con su primer disco, Songs in A Minor, un álbum que sin grandes pretensiones, revolucionó la escena del R&B y llegó a vender 65 millones de copias. Para celebrar este aniversario, la cantante lanza ahora una reedición especial de este CD, en el que incluirá dos temas inéditos: Foolish Heart y Crazy.

De dónde es y qué edad tiene

Alicia Keys tiene 40 años. Nació el 25 de enero de 1981 en el barrio de Hell's Kitchen, en Manhattan, Nueva York. Su infancia no fue fácil. Su padre se fue de casa cuando la cantante tenía dos años y a partir de ahí su madre tuvo que aceptar in sinfín de empleos para poder mantener a su hija.

En su juventud, Keys estuvo expuesta a multitud de problemas por su origen humilde. Su barrio estaba lleno de drogas, prostitución y abusos, algo que moldeó la personalidad de la cantante hasta convertirla en lo que es a día de hoy. "Vi a una variedad de personas crecer, estilos de vida, mínimos y máximos. Creo que te hace darte cuenta de inmediato de lo que quieres y de lo que no quieres", decía sobre su infancia en Hell's Kitchen.

Su marido y sus hijos

Alicia Keys está casada desde el año 2010 el productor musical Kasseem Dean, más conocido como Swizz Beatz. Tienen dos hijos, Egypt Daoud Dean, que nació en 2010, Genesis Ali Dean, que nació en 2014.

Aunque se casaron en 2010, la pareja comenzó a salir en el año 2008. Las malas lenguas aseguran que su romance comenzó cuando Dean todavía estaba casado con su exmujer, lo que despertó los rumores de infidelidad por su parte.

No deja que los niños vean Blancanieves

La educación es muy importante para la cantante y los valores de Disney no encajan con su ideario. La cantante considera que los cuentos de hadas no son un buen ejemplo para los pequeños, un discurso que le valió algún que otro disgusto con sus seguidores. La polémica estaba servida.

"Creo que el destino ha hecho que tenga que criar a dos niños. Creo que cada niño debe aprender valores de su madre. ¿Has visto 'Blancanieves'? Me aterran ese tipo de clásicos, no quiero que mis hijos la vean. Es un filme completamente sexista y misógino, ella limpia para siete enanos", decía en sus redes sociales en el año 2016, antes de añadir que "no hay nada malo en que una mujer decida quedarse en casa y cuidar de la familia, es un trabajo duro, pero se trata de la forma en que lo exponen".

Aboga por la belleza natural sin maquillaje ni retoques

Fue hace un par de años cuando la cantante gritaba a los cuatro vientos su intención de no volver a maquillarse nunca más. La artista renunciaba al compromiso de estar resplandeciente en cualquier momento, una decisión por la que recibió numerosos aplausos y reconocimientos. No cualquier artista se atrevería a mostrarse así, al natural, de verdad.

A día de hoy no lleva esta norma a pies juntillas, ya que no renuncia a una base de maquillaje o la máscara de pestañas, pero es cierto que durante mucho tiempo la cantante estuvo posando en photocalls y revistas a cara lavada.