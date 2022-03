El pasado mes de diciembre Christian Gálvez yAlmudena Cid sorprendían anunciando su separación, tras 11 años de relación. En un principio parecía una separación de mutuo acuerdo y ambos afirmaban que no habían terceras personas de por medio.

Sin embargo, dos meses después la historia parece no estar tan clara. En febrero de 2022 salió a la luz la nueva relación de presentador con la periodista Patricia Pardo que, si bien ella se ha mostrado más cauta, él no ha tenido problemas de confirmar su noviazgo.

A raíz de esta nueva relación, la familia de Almudena Cid se ha mostrado muy crítica con el exmarido de la gimnasta, asegurando que la dejó sin darle ninguna razón y sugiriendo que el que fue presentador de Pasapalabra ya había iniciado una relación con su compañera de profesión cuando aún estaba con Almudena.

En este sentido, las nuevas imágenes que han salido a la luz de Almudena Cid desahogándose en un bar con la actriz Melani Olivares, hace que gane más fuerza esta última teoría. El vídeo ha sido publicado por el programa Socialité, donde un experto en imagen corporal y lectura de labios ha analizado plano por plano la secuencia de imágenes.

En la conversación entre las dos amigas, se distingue a Melani decirle "¿Cómo ha hecho las cosas así?", refiriéndose presumiblemente a la forma en que Gálvez le comunicó que no quería seguir con su relación. "Yo no sabía nada. Le decía ‘estate tranquilo, ten un poco de paciencia, date un año'. Yo lo he ido acumulando ahí, ahí, ahí... No estaba siendo fácil porque yo estaba muy unida a él", le explica la gimnasta a su interlocutora.

Pero a pesar de la insistencia de Almudena por arreglar las cosas e intentar entender lo que le ocurría a su pareja, la decisión final de Christian Gálvez fue toda una sorpresa para ella: "¡Lo dejamos! Y yo me quedé como... Nos habíamos dado un espacio y me dices esto. O sea... Me mandas un ramo de flores".

Christian Gálvez: "Hago lo que quiero"

Paralelamente, Christian Gálvez ha eliminado todas las imágenes que tenía junto a Almudena en redes sociales después de que ésta le dejase de seguir.

Además, hace una semana publicó un ramo de rosas con una dedicatoria a Patricia. "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán", escribió junto a la imagen haciendo un guiño a las palabras que pronunció Pardo cuando le preguntaron en directo si había encontrado de nuevo el amor.