Álvaro Soler publica 'Bajo el mismo Sol: La música y yo'

Álvaro Soler tiene historias para contar y hacer un libro o dos, pero, empecemos con el primero: Bajo el mismo Sol: La música y yo. En su libro, que cuenta con 256 páginas, el cantante revela sus experiencias y reflexiones más íntimas, al mismo tiempo que narra los viajes y sucesos que tuvieron lugar durante su infancia en Tokio.

En estas memorias, Álvaro Soler se abre para todos sus seguidores y, lo cierto, es que el viaje resulta de lo más interesante, sobre todo, por esa exploración que ofrece sobre sus orígenes tan multiculturales. Además, el cantante cuenta cómo es su estilo de vida, sostenible y con absoluto respeto por el medioambiente.

El libro viene de la mano de Ediciones Martínez Roca, uno de los sellos editoriales del Grupo Planeta. Se encuentra disponible tanto en versión física con un precio de 16 euros o en versión digital, por 8 euros.

"De verdad nunca habría pensado que escribiría un libro con 30 años. ¿No se hace esto normalmente al final de una larga y exitosa carrera? Todo esto sigue siendo nuevo para mí. Pero en algún momento, conversando con distintas personas, me llamó la atención que mi historia personal no parece ser del todo normal, aunque a mí me lo parezca", explicaba el cantante.