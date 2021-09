Malú calla bocas con su nueva foto con David Bisbal

La 'vuelta al cole' es menos dura gracias al regreso de grandes programas como La Voz. Esto supone también la vuelta de Malú a televisión, que ha estado ausente durante un año tras convertirse en madre.

La artista volverá convertirse en coach y a ocupar uno de los famosos sillones rojos junto a Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Pablo Alborán, pero también coincidirá con David Bisbal.

Este último dato no tendría relevancia si no fuese porque, desde hace años, existen rumores sobre un mal rollo entre Malú y Bisbal a partir de un supuesto comentario de la cantante hacia el almeriense.

Algo sobre lo que nunca se han pronunciado, hasta ahora. David Bisbal ejercerá de asesor de Luis Fonsi en esta nueva edición de La Voz, por lo que se verá las caras con Malú en el plató del programa. ¿Habrá tensión entre ellos? Para nada, ya que parece que para no existe una mala relación entre ambos.

Así lo ha querido zanjar Malú, compartiendo una foto junto al almeriense de lo más sonrientes: "Hoy nos hemos vuelto a pelear… no tenemos remedio, David Bisbal. Te quiero compi".

Una publicación que no han podido evitar comentar dos de los coach del programa, Alejandro Sanz y Pablo Alborán. Conocedores de los rumores de mal rollo entre Malú y Bisbal, han aplaudido la forma que ha tenido la artista de poner punto y final al asunto con muchos emojis llorando de risa.

Risa a la que se suma el propio Bisbal con un "Ja ja ja ja ja ja 🤣 me parto!!!!!!😍". Tampoco han faltado los comentarios de los seguidores de Malú que han celebrado esta publicación: "Malú callando bocas", "Jajaja no me lo puedo creer", "Qué bonito veros juntos de nuevo" o "Dos ídolos juntos otra vez", son algunos de los mensajes celebrando esta unión.