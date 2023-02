Ana Mena confiesa a quién va dedicada 'Me he pillao x ti': la historia del chico que se convirtió en su crush

Ana Mena y Natalia Lacunza han revolucionado la música en español con el estreno de su unión musical.

Las cantantes lanzaron el pasado viernes Me he pillao x ti, una de las colaboraciones del nuevo disco de la artista malagueña. Bellodrama saldrá a la venta el próximo 24 de marzo y las ya conocidas Un Clásico, Música Ligera o Las 12 formarán parte de él.

Ana Mena anunciaba la canción como un mensaje "para tu crush romántico", esa persona que sin explicación se convierte en tu amor platónico. Sus seguidores ya se imaginaban que se trataba de un tema autobiográfico, pero con el vídeo que ha publicado la cuenta Mu Fuerte Tía llega la confirmación.

La cantante contó a quién le había dedicado Me he pillao x ti mucho antes de que se supiese que iba a ser una colaboración con Natalia Lacunza. Fue durante el Festival Cueva de Nerja de 2022, celebrado a principios de agosto.

La artista se subió al escenario para poner a bailar al público con sus temas más conocidos pero también dejó hueco para las sorpresas. Cantó la todavía inédita por aquel entonces Me he pillao x ti y además destapó a quién habia sido ese amor que la inspiró para escribir la canción.

La historia se remonta a un viaje que la artista hizo con un amigo a Italia hace ya dos años. "Llegué a un chiringuito y me presentan como a 15 o 20 personas del grupo. Había un chico en la esquina que no hablaba, no abría la boca, y dije 'ese es el que me gusta a mí, voy a lanzarle una miradita a ver si se entera'. Pero nada, no había manera. Estaba en las nubes", contaba la cantante mientras se paseaba de un lado al otro del escenario.

Ana Mena quiso establecer contacto visual con aquel misterioso chico pero rápidamente supo cuál era el problema. Tenía novia. "Escucho a un amigo suyo por detrás decir 'este está super rallado con la novia'. Y digo 'Ahhh... Que tiene novia'. Total, que yo me vuelvo para España y digo 'Bueno, pues aquí no ha pasado nada'. La verdad es que me di una vuelta con él en coche, eso sí, pero bueno, no pasó nada", seguía contando.

La malagueña supo respetar la situación sentimental de aquel joven pero a su cabeza regresaba siempre su recuerdo, así que las redes sociales se convirtieron en la herramienta para saber cosas de él. "Llegué a España y estuve un año mirando en Instagram a ver si seguía con la novia. Y sí, seguía con la novia", relataba.

Todo cambió el día que recibió la llamada de una amiga dándole una gran noticia. Se había quedado soltero. "Hasta que un día me llama mi amiga y me dice 'Ana, ¿tú sabes que fulanito ya no tiene novia?'. Y le digo 'No me digas, pues creo que es el momento de escribirle una canción'. Fue entonces cuando fui al estudio y escribí Me he pillao x ti.", explicaba.

Ana Mena buscaba un final de película pero el destino le jugó una mala pasada. "Lo malo fue que cuando ya la tenía en lista y se la fui a enviar... Ya tenía otra novia", dijo con un tono divertido.

Podemos deducir por el relato de la malagueña que la historia entre ellos no cuajó. Y si Ana Mena superó un amor no correspondido, al que además le escribió una canción, tú también puedes.