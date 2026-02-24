Ana Mena, Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio

Ana Menarecibirá este 28 de Febrero la Medalla de Andalucía 2026 a la Cultura y el Patrimonio.

La cantante y actriz malagueña recibirá este Día de Andalucía la Medalla de la comunidad gracias a haberse convertido "en una de las artistas más influyentes del pop, tras una exitosa carrera que comenzó cuando tan solo era una niña", tal y como ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La Medalla reconoce el "talento" y "proyección" de la artista, que recibe este reconocimiento en plena creación del que será su tercer álbum de estudio.

Lo hará junto al torero José Antonio 'Morante de la Puebla' , y el municipio de Adamuz (Córdoba) recibirá otra de las medallas de Andalucía de este próximo 28F; en concreto, la de la categoría de los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la colaboración de sus vecinos ante el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que se saldó con 46 víctimas mortales.

Manuel Carrasco y paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía

Además, el presidente también ha avanzado nombres de las dos personas que van a ser distinguidas con los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026. Se trata del cantante onubense Manuel Carrasco y de la actriz sevillana Paz Vega.