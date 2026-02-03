Lola Índigo recibe la Medalla de Oro al Mérito en Granada

Lola Índigo ha recibido un bonito reconocimiento: el Ayuntamiento de Granada le ha entregado la Medalla de Oro al Mérito gracias a su trayectoria musical.

Ha sido en un acto institucional celebrado el 2 de febrero desde el Auditorio Manuel de Falla de la ciudad andaluza. En él se ha reconocido a quienes "engrandecen" Granada.

Así, Lola Índigo se acercó a recoger la Medalla de Oro al Mérito por "su aportación artística y su espíritu innovador". Por su parte, la intérprete de La Reina puso en valor su tierra: "Yo tengo claro que si no me hubiera criado aquí no sería artista".

La cantante y bailarina ha compartido el premio con Marisol Casas, por su trabajo en la asociación GranaBip; con Rita Martínez, por una vida dedicada entidades sociales y con Dolores Montijano a título póstumo.