Lola Índigo recibe la Medalla de Oro al Mérito en Granada
Lola Índigo ha sido galardonada en su ciudad Granada por "su aportación artística y su espíritu innovador" con la Medalla de Oro al Mérito.
Lola Índigo ha recibido un bonito reconocimiento: el Ayuntamiento de Granada le ha entregado la Medalla de Oro al Mérito gracias a su trayectoria musical.
Ha sido en un acto institucional celebrado el 2 de febrero desde el Auditorio Manuel de Falla de la ciudad andaluza. En él se ha reconocido a quienes "engrandecen" Granada.
Así, Lola Índigo se acercó a recoger la Medalla de Oro al Mérito por "su aportación artística y su espíritu innovador". Por su parte, la intérprete de La Reina puso en valor su tierra: "Yo tengo claro que si no me hubiera criado aquí no sería artista".
La cantante y bailarina ha compartido el premio con Marisol Casas, por su trabajo en la asociación GranaBip; con Rita Martínez, por una vida dedicada entidades sociales y con Dolores Montijano a título póstumo.