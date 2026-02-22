Shakira le tatúa su nombre a Beéle: "Creo que encontré una segunda profesión"

Shakira ha publicado un vídeo en redes sociales donde se convierte en tatuadora y le inmortabiliza el brazo al cantante colombiano Beéle. "¡Aún no supero que me haya hecho tatuarle el brazo a las seis de la mañana con mi nombre! Creo que encontré una segunda profesión. ¿Quién más quiere uno?", dice la descripción de Instagram.

En el vídeo, Beéle indica a Shakira que debe seguir la línea roja con mucho cuidado y sin prisa. "No lo puedes borrar", dice la cantante. "Como me entere de que lo has borrado... Dios mío, qué miedo tengo. Lento... ¿Estás seguro?", comenta durante los primeros minutos.

"Le estoy cogiendo el truco. ¿Qué más quieres que te tatúe?", bromea al final. Así, el vídeo muestra el tatuaje formado por las letras "Shaki". "El primer tatuaje que hago y el último", zanja la cantante antes de que Beéle asegure que ya es "para toda la vida".

Shakira y Beéle han grabado un videoclip

Este vídeo llega poco después de hacerse público que Shakira y Beéle han grabado un videoclip juntos en Barranquilla (Colombia) para una nueva colaboración. "Al parecer, esta colaboración sería una versión de Te Olvidé, el himno del carnaval, que Shakira interpretó durante sus conciertos en Barranquilla", desvela El Colombiano.