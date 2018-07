Anastacia en El Hormiguero: "Michael Jackson llamó a mi casa. Fue increíble"

Anastacia ha pasado por El Hormiguero para presentar su nuevo disco Resurrection y contar su lucha contra el cáncer: "el día que empecé a componer la primera canción de este disco me llamó mi médico y me dijo que volvía a tener cáncer."

La cantante estadounidense Anastacia ha pasado por El Hormiguero para presentar su nuevo disco titulado Resurrection y que salió a la venta el pasado 5 de mayo. Anastacia también ha hablado de su presencia en el concierto "Por ellas" organizado por la Asociación Española contra el Cáncer el próximo 7 de noviembre en Madrid, y donde ella es cabeza de cartel.

Anastacia, que ha superado un doble cáncer de mama, ha contado cómo se enteró de que tenía cáncer por segunda vez: “el día que empecé a componer la primera canción de este disco me llamó mi médico y me dijo que volvía a tener cáncer. Colgué y el productor me preguntó ¿qué hacemos?,¿te llevo a casa?, ¿llamo a tu familia?. Le dije que no, que íbamos a seguir componiendo la canción y que no nos íbamos a mover de allí hasta que la acabásemos. Así que terminamos esa canción y empecé a componer más temas mientras me iba operando y tratando."

Tras pasar por esta enfermedad y una vez totalmente recuperada le contó a Pablo Motos qué ha aprendido de la vida: "la vida nunca deja de enseñarte cosas nuevas, intento aprender de toda la gente que conozco y de todas las cosas que me suceden para ser una persona mejor todos los días."

En 1998 la cantante participó en un concurso de televisión. Aunque no ganó consiguió hacerse famosa en EEUU y que Michael Jackson descubriera su voz. Pablo Motos le preguntó por ese momento en el que el Rey del Pop llamó por teléfono a su casa: "llamó a mi casa, fue increíble. Me dijo que quería firmar conmigo un contrato porque le parecía que era el tipo de artista que el mundo iba a entender."