Angy Fernández se abre en 'Bonito desastre', su primer libro

Angy Fernández es una de las artistas más versátiles de nuestro país y, para muestra, solo hace falta ver cómo ha evolucionado su actividad musical e interpretativa desde que comenzase a trabajar, incluso antes de cumplir la mayoría de edad.

La mallorquina acaba de publicar Bonito desastre, su primer libro, y ha concedido una entrevista al espacio Magas de El Español para hablar de este repaso a su vida en el que aborda temas tan complejos como la relación con su madre, la salud mental o el sexo. "Es como un diario convertido en biografía, con momentos buenos y malos", ha indicado a la periodista Clara Arrabal.

De su progenitora indica que ha sido su "salvadora", un pilar fundamental en su vida con quien tiene "un vínculo muy fuerte" y que siempre ha estado a su lado durante su carrera. "Me ha costa separarme", ha explicado con respecto a las necesidades de su agenda artística.

Por otro lado, Angy Fernández lleva tiempo erigiéndose como una de las artistas que ha hablado más abiertamente de salud mental y esta cuestión no podía pasar desapercibida en Bonito desastre. "Antes no se hablaba de salud mental y, si ibas a terapia, era algo malo".

Además, se muestra muy crítica con la opinión pública. "Me jode que nos digan que somos la generación de cristal", ha indicado, argumentando su respuesta con la mochila de la generación anterior. "Nuestros padres no han podido sanar porque no han tenido las herramientas. Ahora nos toca a nosotros, pero lo malo de esta generación es que nos llevamos lo que nuestros padres no sanaron y todo lo de este mundo tan rápido. Es como un mejunje de ambos".

En cuanto a su relación con el sexo, la artista recurda en su obra el momento en el que perdió la virginidad, un momento que narra "como una niña que pierde algo muy valioso". "No lo he querido tratar como si fuera un abuso, porque fui yo la que lo permití, aunque realmente le dije varias veces que no quería seguir y me sentí un poco obligada. Yo no quería perder la virginidad en ese momento", ha explicado.

"Yo, por miedo a perderle, accedí a una cosa a la que no estaba preparada. Yo les diría que, por favor, no hagan nada que no quieran hacer. Que tenemos derecho a decir que no, y que tienen que respetar ese no. Que no es no", ha explicado a modo de reflexión.