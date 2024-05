Anne Hathaway se deshace en halagos por Rosalía

Anne Hathaway ha caído rendida a los encantos de Rosalía. Al otro lado del charco, la actriz no es la única que piensa así de la cantante catalana.

Hace solo unos días, el archiconocido presentador Jimmy Fallon presentaba a la cantante como "the one, the only" en The Tonight Show, donde Rosalía tuvo un momento de protagonismo durante un sketch del programa.

La actriz, de 41 años, se encuentra sumergida en la promoción de su recién estrenada película The Idea of You, en la que una madre se enamora del ídolo musical de su hija. Hablando de cine y música, la revista Remezcla le preguntaba sobre las artistas latinas que más le hacían bailar y disfrutar de la música. No le vino el nombre de Rosalía a la cabeza directamente, pero su compañero de reparto Nicholas Galitzine le dio el pie perfecto para mostrar su admiración.

"No sé por dónde empezar", introducía Hathaway. "Pero la primera persona que me ha venido a la cabeza es Anitta y la segunda, Shakira", añadía. Entonces, el actor interrumpía a la artista y añadía: "Rosalía también es genial".

En ese momento, como si de una aparición divina se tratase, Hathaway se deshacía en halagos. "Oh, dios mío; oh, dios mío. De hecho, me desmayo, porque la amo muchísimo", contaba antes de relatar que "durante cinco meses seguidos" había estado obsesionada con Malamente, una de las canciones estrella de la artista. "Literalmente, cuando mi marido me daba los buenos días, yo respondía 'Malamente", terminaba, entre risas.

Este lunes, se espera la presencia de ambas en la MET GALA de Nueva York. La ciudad se vestirá de gala para recibir a grandes estrellas en la cena benéfica con más tendencia y moda por metro cuadrado.