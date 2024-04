Bizarrap habla sobre su sesión con Shakira: “Nos juntamos dos que somos bastante perfeccionistas”

Parece que cada canción producida por Bizarrap está llamada al éxito nada más ser lanzada. Una popularidad labrada por el argentino a base de trabajo, constancia y colaboraciones elegidas con un gran acierto.

A la hora de plantearse un nuevo proyecto, Bizarrap mantiene una rutina que le ha acompañado desde sus inicios en la música y que ha explicado en la serie Mis procesos de GQ México, detallando la génesis de algunas de sus canciones más escuchadas.

Con Shakira

“Yo venía pensando de que en algún momento podría estar bueno hacer una sesión con Shakira, pero me llegó en un momento que no me lo esperaba”, ha declarado el productor, que cuando colaboró con la de Barranquilla ya gozaba de una gran reputación dentro de la escena urbana. “Me mandó un mensaje”, ha recordado, porque “el hijo le había pedido hacer una colaboración conmigo”.

Bizarrap ya era consciente de que su música había entrado en el radar de la autora de Loba. “Yo sabia que ella me conocía desde la (sesión) de Residente, porque René me habia contado que había hablado con ella (...) pero no me animaba a hablarle”.

Ya con el mensaje de la colombiana “en julio de 2022”, todo pareció ir rodado de cara a la BZRP Music Sessions #53. “En agosto ya nos juntamos e hicimos la canción y la sacamos en enero. Pero esos cuatro meses fueron de hacer mil cambios. Nos juntamos dos que somos bastante perfeccionistas”, ha argumentado.

“De hecho, cuando salio, después tuvimos que reemplazar la versión que había salido porque Shaki me pidio unos cambios más”, ha recordado entre risas. “Hay veces que los artistas me confían al 100 % y ya saben que va a tener mi impronta, pero hay veces que, por ejemplo con Shakira, ella quiere que tenga su impronta también. Ella produce sus canciones, esta con sus productores, ella sabe lo que quiere. Siempre que trabajo con ella trabajo muy mano a mano”.

Con Quevedo

Bizarrap también ha destacado cómo fue el proceso de creación de la BZRP Music Sessions #52, el tema que tiene con Quevedo, al que se ha referido como “la canción más grande que hice en mi vida”.

“Estaba de vacaciones en Mar de Plata con mis amigos”, ha rememorado, “y salió Cayó la noche Remix hacía cinco horas, se lo puse a un amigo y nos pareció una locura y me puse a investigar más sobre Quevedo”.

Una profundización en la música del canario con la que “ya sabía mas o menos que beat hacerle”, así que esperó la oportunidad ideal para contactar con él. “Tres meses después tenia que venir a grabar un videoclip con Duki y nos juntamos”.

Una reunión realmente productiva teniendo en cuenta las memorias de Bizarrap. “Nos salió esa canción. Fue la primera que probamos. Tardaríamos como cinco o sies horas en hacer la estructura del tema y, luego, un par de meses en hacer arreglos en la letra y el beat. Pero la cancion seis horas o así”.

Con Nathy Peluso

El productor no ha dejado escapar la oportunidad para valorar la colaboración que tuvo con Nathy Peluso en BZRP Music Sessions #36, uno de sus primeros grandes éxitos.

“A mí me pasa con los artistas es que, cuando los descubro y me gusta, trato de no contactarme tan rápido con ellos, sino darme un tiempo de escuchar bien su música y darme cuenta de cómo podría intervenir yo en su arte”, ha explicado en referencia a cómo tuvo constancia de la música de la Luján, cuando “en ese momento no hacia las Bizarrap Sessions”.

“Estaba escuchando beats con un amigo y me dijo ese esta bueno”, ha declarado. “Se lo envié y ella me devolvió en un audio de Whatsapp la melodía del estribillo y, a las dos semanas, nos juntamos de vuelta y en dos días escribió la letra”.

A lo largo de la entrevista también ha comentado el proceso con otros artistas como Natanael Cano, Peso Pluma o Villano Antillano, de quien ha desvelado que fue Bad Bunny quien le descubrió a la puertorriqueña.

