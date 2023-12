El año de las rupturas: las parejas que lo han dejado en 2023

Aitana empezó el año 2023 como lo acaba, soltera, intentando superar su reciente ruptura con Sebastián Yatra mientras la vida le sonríe profesionalmente y la prensa le sigue incansable en busca de una nueva historia de amor.

Claro que ella no es la única estrella musical que ha sido noticia en este 2023 por haber terminado una idílica relación que se vivía públicamente con el mismo entusiasmo que en la intimidad.

Una conmoción mundial causó la separación de Rosalía y Rauw Alejandro quienes, además de compartir proyectos musicales, hicieron partícipes a sus seguidores de la ilusión de su compromiso meses antes cuando sacaron el videoclip de la canción Beso. La misma felicidad que transmitieron Laura Escanes y Álvaro de Luna en el escenario del Zevra Festival.

Las dos historias se rompieron con pocas posibilidades de reconciliación. En ese sentido, la única esperanza que queda está depositada en Chenoa y el urólogo Miguel Encinas, pues como la cantante y presentadora puntualizó, su ruptura parece ser “temporal”.

Desde luego, 2023 no ha sido el año del amor sino más bien el año del desamor y del final de parejas que creíamos perfectas e inseparables. Aquí, la larga lista de rupturas a la que se han sumado, a última hora, Bad Bunny y Kendall Jenner.

Bad Bunny y Kendall Jenner

Aunque en las últimas semanas los rumores apuntaban a un posible compromiso entre el reguetonero y la modelo, en vísperas de la Navidad la revista People confirmó la ruptura de la mediática pareja. La última vez que se les vio en público fue en el mes de octubre en una fiesta del programa Saturday Night Live.

La pequeña de las Kardashian y el músico puertorriqueño comenzaron a salir en febrero y nunca se pronunciaron sobre su historia de amor.

"Prefiero mantener mi vida privada en secreto. No me gusta exponer mis sentimientos al público, porque creo que eso puede afectar la relación. Solo diré que estoy muy feliz y enamorada”, se sinceró la hermana de Kim Kardashian en una entrevista en el mes de agosto confirmando así el dulce momento que estaba viviendo junto al reguetonero.

Aitana y Sebastián Yatra

A mitad de diciembre de 2022 se conoció que la cantante catalana había roto con el actor Miguel Bernardeau y, doce meses después, Sebastián Yatra, al que siempre se consideró el desencadenante de esa ruptura, confirmó que su historia de amor con la intérprete de Las Babys también había terminado.

"Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año", reveló el colombiano a una televisión mexicana. Tras estas impactantes declaraciones que dieron la vuelta al mundo, ninguno de los dos ha dado más explicaciones pero ya se han disparado los rumores sobre posibles nuevas relaciones de los cantantes o de posibles reconciliaciones con sus ex —Tini Stoessel y Miguel Bernardeau—.

Chenoa y Miguel Ángel Encinas

Poco más de un año después de celebrar su boda de ensueño en Mallorca —aunque llevaban juntos más de cuatro años—, la separación de Chenoa y el médico Miguel Ángel Encinas pilló por sorpresa a los seguidores de la cantante y presentadora.

Tras conocerse la noticia, fue la propia protagonista la que confirmó la crisis por la que pasaba su matrimonio, aunque aclaró que no era una ruptura sino “una separación temporal". En esos días, además, la mallorquina debutaba como presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo en Amazon Prime, y estaba entregada a su trabajo. "Estoy bien, no me tenéis que animar. Estoy muy feliz y muy contenta", aseguró.

Laura Escanes y Álvaro de Luna

Un año también les ha durado el amor a la influencer y el cantante, después de proclamarlo a los cuatro vientos y de dedicarse las más tiernas caricias y miradas sobre un escenario el pasado mes de julio. Fue en el festival Zevra, cuando De Luna sorprendió a Escanes invitándola a cantar Todo Contigo, una canción que compuso para ella al inicio de su relación.

"Lo he querido y lo seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor pido respeto para él, para mí y para toda esta situación”, zanjaba la influencer en Instagram. Pasadas las semanas, parece que esa separación amistosa ya no lo es tanto y ambos se dedican indirectas en redes sociales.

Joe Jonas y Sophie Turner

Un “matrimonio irremediablemente roto” es lo que alegó el cantante Joe Jonas para anunciar el divorcio con la actriz Sophie Turner después de seis años juntos —se casaron en 2019— y dos hijas es común.

“Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero realmente esta es una decisión conjunta y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijos”, rezaba el comunicado que Turner subió a sus redes sociales el pasado 6 de septiembre.

Sin embargo, lo que al principio definían como una ruptura amistosa no fue tal. Al parecer, ella se enteró por los medios de que él había puesto la demanda de divorcio y ella terminó denunciándolo por “retener” a sus hijas y no dejarlas volar a Reino Unido junto a ella. Finalmente, la expareja ha decidido compartir custodia y las niñas pasarán dos semanas al mes con cada uno.

Tiziano Ferro y Víctor Allen

El 19 de septiembre, el cantante italiano Tiziano Ferro se sinceró en sus redes sociales contando que hacía unos meses que se había separado de su marido Víctor Allen, al que llevaba unido sentimentalmente desde 2016.

"Recientemente he iniciado el proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son que no puedo salir de California con mis hijos, ni puedo dejarlos atrás porque están sobre todo bajo mi cuidado”, lamentaba con profunda pena pues no podía llevarse a Italia a sus hijos, Margherita y Andres —a los que presentó en marzo de 2022—, por las trabas que en su país se ponen a la paternidad de las parejas homosexuales.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

El 3 de junio, la revista Hola! anunciaba en exclusiva la ruptura del cantante Alejandro Sanz y su novia, la escultora cubana Rachel Valdés, después de cinco años de relación.

Parece que 2023 ha sido uno de los peores años del cantante que, además de tener que hacer frente a la separación, ha tenido que lidiar con problemas económicos que, inevitablemente han dejado huella en su salud mental. Sus hijos y el cariño de sus fans se han convertido en el mejor antídoto para salir de esta oscura etapa.

Ricky Martin y Jwan Yosef

La pareja formada por el cantante Ricky Martín y el pintor Jwan Yosef anunció su separación el pasado verano, después de cinco años de matrimonio. “Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años".

Martin y Yosef habían formado una bonita familia numerosa tras adoptar una niña y un niño que se sumaron a los gemelos Valentino y Mateo que el puertorriqueño tuvo en 2008 por gestación subrogada.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Ariana Grande y Dalton Gomez

El portal TMZ y la revista People confirmaron el divorcio de Ariana Grande y Dalton Gomez después de que los rumores sobre la separación del matrimonio se disparasen cuando la artista apareció en la final de Wimbledon sin la alianza de casada.

Ariana Grande y Dalton Gomez

La ruptura entre la cantante y el agente inmobiliario dio paso a todo tipo de especulaciones y lo más importante que trascendió del acuerdo de divorcio fue que Dalton Gomez tiene prohibido revelar detalles de su relación. Para blindar esa privacidad recibió una suma importante de dinero por parte de Grande: 1.250.000 dólares.

Rosalía y Rauw Alejandro

El 25 de julio, sin que nadie hubiese advertido nada, la revista People anunció la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, como así les había confirmado su entorno, y la cancelación de su compromiso de boda.

El motivo de la separación quedó en el aire, pero muchos fueron los que se apresuraron a señalar las infidelidades de él como la causa, algo que los dos protagonistas desmintieron rotundamente.

Y, aunque hay quien veía posible la reconciliación, esto cada vez parece menos problble. La actuación de Rosalía en la gala de los Latin Grammy en Sevilla, versionando Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, se interpretó como un mensaje directo al puertorriqueño. Además, en las últimas semanas la relación de la Motomami con el actor Jeremy Allen White parece una realidad.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La actriz y cantante Tini Stoessel —ex de Sebastián Yatra— y el futbolista Rodrigo de Paul formaban una de las parejas más queridas de Argentina… hasta que el 1 de agosto comunicaron en redes sociales que habían decidido acabar con su relación.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, fueron las únicas declaraciones de la cantante sobre la ruptura. A

Britney Spears y Sam Asghari

Un año después de celebrar la gran boda, Britney Spears y su marido, el modelo y actor Sam Asghari, pusieron fin a su matrimonio y desde entonces los problemas y las diferencias entre ellos no han dejado de copar titulares.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación de un videoclip de la cantante y él ha sido durante muchos años un pilar fundamental en la lucha de Spears por lograr la libertad. Ahora se ha sabido que ese apoyo no fue tan idílico y que las vidas tan diferentes que llevaban terminaron por dinamitar su relación.

Taylor Swift y Joe Alwyn

En abril, en medio de The Eras Tour que Taylor Swift está haciendo por Estados Unidos, se confirmó lo que parecía un secreto a voces: después de seis años de noviazgo la cantante de Anti-Hero y el actor británico habían roto.

Centrada en su gira, en la promoción de sus últimos discos y en la preparación de la película sobre su gira, Swift nunca comentó nada sobre el final de esta relación manteniendo su vida sentimental fuera del foco, como lo había hecho desde que inició la relación con Joe Alwyn.

Una especial discreta actitud que nada tiene que ver con la que mantiene ahora respecto a su historia de amor con el jugador de fútbol americano Travis Kelce de la que no quiere ocultar nada.

Kylie Jenner y Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott comenzaron a salir en 2017 y fueron padres en 2019. Tras el nacimiento de su primera hija, Stormi, se separaron y un año después retomaron la relación. En febrero de 2022 nació su segundo hijo, Wolf, y en enero de 2023 volvieron a romper.

Kylie Jenner, Travis Scott y su hija Stormi

Solo unas semanas después, la pequeña de las Kardashian conoció al actor Timothée Chalamet y en abril se confirmó que salían juntos. Contra todo pronóstico, la pareja despide el año enamorada y unida.

Camila Cabello y Shawn Mendes

Dice el refrán que “segundas partes nunca fueron buenas” y este es el mejor ejemplo.

En 2019, Camila Cabello y Shawn Mendes eran amigos cuando decidieron grabar juntos su colaboración Señorita y semanas después se les vio pasear cogidos de la mano confirmando que entre ellos había algo más que una amistad. Dos años después, la pareja se separó, pero ambos aseguraron que seguirían siendo “mejores amigos”.

Así fue, los cantantes no dejaron de verse y en abril, en el Festival de Coachella, un fan pudo fotografiar el beso con el que se confirmó que se habían dado una segunda oportunidad. Pero este intento de reavivar la llama duró apenas unas semanas y en junio la pareja rompió definitivamente.

Billie Eilish y Jesse Rutherford

Solo estuvieron juntos seis meses pero, a juzgar por sus apariciones públicas, fue una relación muy intensa, que no fue bien vista por algunos debido a la diferencia de edad entre la cantante y el líder de la banda The Neighbourhood —ella es once años más joven que él—.

“Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de engaño son falsos. Ambos están actualmente solteros", indicaron en un comunicado los representantes de la artista queriendo silenciar los rumores sobre la posible infidelidad de ella con la actriz Ava Capri.

Meses después, en una entrevista con Variety, la oscarizada cantante reconocía por primera vez su bisexualidad.