Antonio José levanta controversia en redes tras publicar unos vídeos que muestran cómo es ‘asaltado’ en su casa

La noche de Halloween se ha saldado con una víctima en Europa FM: una extraña voz se apoderó de la antena, sembrando el terror entre los oyentes de la emisora y nuestros seguidores en redes sociales. Sin embargo, en casa de Antonio José las cosas tampoco han estado muy tranquilas.

El cantante ha compartido con sus seguidores dos vídeos en los que se puede ver como un hombre encapuchado se cuela en su casa mientras está él con unos amigos.

"Hoy lo que iba a ser una cena entre amigos se ha convertido en una noche agridulce... solo deciros que ha sido solo un susto... todos estamos bien. He querido compartir esto con vosotros", escribía Antonio José en Instagram junto con unas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de su vivienda.

Sin embargo, las publicaciones no han pasado desapercibidas y una parte de sus seguidores ha criticado la broma del artista y opina que "no hay necesidad de bromear con algo tan serio". Otros usuarios consideran que es una broma de mal gusto, que no les "ha hecho nada de gracia" y han sufrido "muchísimo viendo el vídeo".