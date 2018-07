Antonio Orozco en El Hormiguero: "Hago videoclips para ver si termino besándome con alguna actriz maravillosa"

Antonio Orozco ha pasado por El Hormiguero para presentarnos su nuevo trabajo Dos Orillas, que se convirtió en disco de oro a las 24 horas de publicarse: "Estoy feliz y muy agradecido a las personas que después de tanto tiempo siguen permitiendo de alguna forma que estemos ahí."

Orozco habló del título del álbum: "durante estos dos años he estado viviendo de un lado a otro, de América a Europa, viajando continuamente, y en ese tiempo he estado componiendo el disco y lo hemos estado grabando y produciendo. El disco se llama así porque he estado de un lado y de otro lo que ha quedado de todo eso ha sido este disco." Pablo Motos le preguntó por el videoclip de Llegará, donde se besa con Adriana Ugarte, o el de Temblando, en el que se besa con Hiba Abouk: "yo hago videoclips para ver si termino besándome con alguna actriz maravillosa".

También explicó anécdotas de su vida cotidiana, como cuando su hijo no sabía a qué se dedicaba: "cuando le preguntaron a mi hijo de qué trabajaba contestó que su papá trabajaba en el aeropuerto, que iba allí con la guitarra y cuando llegaba la gente con el avión les cantaba".

El cantante está inmerso en una extensa gira por España cuyas próximas citas son en Pozoblanco (9 de mayo), Granada (10 de mayo), Zaragoza (17 de mayo) y Bilbao (30 de mayo).