Anuel AA apoya a Donald Trump en un mitin: "Quiere seguir ayudando a los latinos"

Mientras algunas artistas como Beyoncé o Céline Dion ha criticado a Donald Trump por utilizar su música durante la campaña, otras figuras de la música internacional se unen al candidato republicano para ayudarle durante la campaña electoral. Este es el caso del puertorriqueño Anuel AA y del estadounidense Justin Quiles.

Ambos cantantes han mostrado su apoyo al que fue presidente de Estados Unidos en un mitin celebrado en Johnstown (Pensilvania) este viernes 30 de agosto. Tanto Anuel AA como Justin Quiles hablaron ante el micrófono con una gorra con el lema "Make America Great Again".

El puertorriqueño fue el primero de los dos cantantes en hablar, en inglés. "Para mí es una verdadera bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico. Desde que Trump no está, no es un secreto, hemos pasado por muchas cosas como país", empezó diciendo. "Biden siempre prometió, prometió. Muchos políticos prometieron a lo largo de los años. Todos sabemos que el mejor presidente que el mundo ha visto, que este país jamás ha visto, es el presidente Trump", dijo Anuel AA.

Y siguió: "Todos mis puertorriqueños, mantengámonos unidos. Votemos por Trump. Hablé personalmente con él; quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y triunfar como país. Quiere seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos". "Sigamos haciendo las cosas de la manera correcta y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande", concluyó.

En la misma línea se mantuvieron las palabras de Justin Quiles, que habló después. "Yo también diré unas palabras. Señor presidente, me siento más que honrado. Señor presidente, usted me gusta, sobre todo porque, siempre lo he dicho, usted no es un títere. Lo respaldo porque siento que es el presidente más honesto que jamás hayamos tenido. ¡Eso es verdad!", confesó mientras Trump mostraba una sonrisa desde atrás.

"Decir las cosas como son, no como crees que la gente quiere oír. Y eso es muy importante. Muchos latinos nos mantenemos firmes junto al presidente Trump. Gracias por compartir con nosotros lo importante que es reconstruir a Puerto Rico, y no solo a Puerto Rico. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", repitió Quiles.