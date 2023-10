Anuel AA, operado de urgencia "a vida o muerte", comparte una foto desde el hospital

Anuel AA se ha visto obligado a retrasar la publicación de su EP Rompecorazones, que estaba previsto que viese la luz dentro de dos semanas, por motivos de salud.

El artista alarmaba este domingo a sus seguidores al compartir una imagen en la que aparece con los ojos cerrados y postrado en la cama de un hospital. En el texto de la publicación, el artista de puertorrico informaba que acababa de salir de una operación "a vida o muerte" y aprovechaba para dar las gracias a los médicos que le habían "salvado".

"Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa #Rompecorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)", decía, confirmando que este incidente le obliga a hacer un parón en su carrera de momento indefinido. Lo que no ha destacado ni comentado es la dolencia o incidente que le ha llevado a tener que someterse a una cirugía tan severa.

Un comunicado en sus redes sociales personales que le ha servido para incluir una pequeña reflexión sobre los hábitos que, según él, le llevaron a la autodestrucción. "Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo...", decía para luego hacer alusión al frenético ritmo de trabajo.

Resignado pero agradecido de poder contarlo, Anuel promete darse en tiempo necesario para salir reforzado y volver a su rutina en cuanto los problemas médicos estén resueltos.

"Tengo un plan de trabajo demasiado exigente, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel hasta ahora, pues toca esperar... ¡Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias", finaliza.

Su último estreno musical llegó hace solo dos semanas, una colaboración con Nio Garcia llamada Oh Na Na.