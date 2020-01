La aplaudida reflexión de Pink sobre envejecer y no recurrir a la cirugía estética

El pasado mes de septiembre Pink cumplió 40 años continuando dedicándose a lo que más le gusta: la música. Su trayectoria profesional es algo que siempre ha sabido compaginar con su vida privada y con su maternidad.

Ahora, 20 años después de su debut en la música, Pink ha reflexionado sobre el paso del tiempo y sobre envejecer. Por este motivo la artista ha querido escribirse una carta a sí misma a través de diferentes mensajes de Twitter para compartir sus pensamientos.

"Carta a una misma; Querida Yo, te estás haciendo mayor. Veo arrugas. Especialmente cuando sonríes. Tu nariz se está haciendo más grande ... Te ves y te sientes rara a medida que te acostumbras a esta nueva realidad. Pero tu nariz se parece a tus hijos, y tu cara se arruga cuando te ríes. Y sí, idiota ... fumaste", empieza en el primer mensaje.

A continuación, aborda el tema de la cirugía estética para intentar disimular el paso de los años: "Continúa la carta para mí misma: De vez en cuando, considero alterar mi rostro y luego miro un programa en el que me gustaría ver lo que sienten las personas... pero sus caras no se mueven. No puedo apoyar eso, simplemente no puedo" y añade "Quiero que mis hijos vean cuando estoy enfadada".

"Soy afortunada porque nunca he dependido realmente de mi apariencia. He decidido que mi talento y mi individualidad son mucho más importantes que mi cara. Así que sube a bordo porque estoy a punto de envejecer de la forma antigua (en una mierda de tutú, a 48 km por hora, a30a metros de altura y con 40 años)", concluye haciendo referencia a sus conciertos, en los que suele hacer espectaculares acrobacias colgada del techo.

Esta reflexión ha sido aplaudida por miles de sus seguidores, que apoyan que la artista apueste por la belleza real y que no recurra a la cirugía estética para intentar parecer más joven.

Entre estos mensajes de apoyo, se encuentran también los de la cantante Kelly Clarkson: "Te entiendo... excepto, ya sabes, por lo de volar por el aire. ¿Sabes qué? Yo seguiré manteniendo todo en orden en la tierra mientras que tú lo mantienes en el cielo. Siempre me ha gustado el trabajo en equipo".