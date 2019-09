La preciosa felicitación del marido de Pink por su 40 cumpleaños

Dicen que los 40 son los nuevos 30 y, sea cierto o no, la verdad es que envejecer no es plato de buen gusto para muchos. Sin embargo, si tus redes sociales se llenan de felicitaciones por tu cumpleaños y tus fans te mandan buenos deseos desde diferentes puntos del planeta, puede que cumplir años se convierta en todo un acontecimiento.

La cantante Pink acaba de llegar a los 40 y su marido, el expiloto Carey Hart, ha querido dedicarle un bonito texto en las redes, acompañado de varias imágenes que ilustran cómo ha evolucionado su relación. La pareja lleva casi dos décadas juntos y tienen dos hijos en común, Willow Sage, de 7 años, y Jameson Moon Hart, de 2. Además, Hart protagonizó junto a la cantante el videoclip de su tema '90 Days'.

"Bienvenida a los 40 bebé. He celebrado 18 cumpleaños contigo y puedo decir que es increíble crecer contigo. La persona en la que te has convertido es inspiradora. Te has convertido en una exitosa mujer de negocios, superestrella, madre dedicada, filántropa, esposa solidaria, enóloga, mamá de motocicletas y una amiga increíble. Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, y eres más bella que nunca. Realmente eres como el vino. Sigues mejorando, y soy muy afortunado de estar contigo en este loco viaje. Te amo cariño. Esperamos muchos más cumpleaños contigo. No puedo esperar para ver cuán locos estamos tú y yo en los 80. Disfruta tu día".

👉 Duras críticas a Pink por estas fotos en el Monumento del Holocausto en Berlín

👉 Pink vuelve a publicar una foto con su hijo para enfrentarse a quienes la criticaban por aparecer desnudo