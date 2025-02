Ariana Grande asegura que las discográficas deberían ofrecer una terapia "no negociable" para las estrellas jóvenes

Ariana Grande sabe de primera mano qué significa ser una estrella de éxito internacional desde una edad muy temprana. La joven artista saltó a la fama siendo apenas una adolescente gracias a su papel de Cat Valentine en la serie Victorious y Sam& Caty, desde entonces, no ha dejado de ser uno de los rostros más jóvenes de la industria del espectáculo.

Por ello, cada vez que la autora de We can't be friends habla de cómo afrontar la fama siendo una estrella infantil, es necesario atender a sus palabras. En una entrevista en el podcast WTF With Marc Maron, la cantante ha asegurado que la terapia debería ser una parte "no negociable" de los contratos con las discográficas para los jóvenes que contratan a un artista.

"Tenía 19 años cuando todas esas tonterías empezaron a pasarme", ha recordado en referencia a las alusiones a su vida privada. "Comenzó cuando era muy joven con mi cuerpo o con los rumores sobre mis relaciones o sobre mi equipo o sobre mi madre o sobre la gente que amo. Simplemente no había límite".

"Es muy importante que estos sellos discográficos, estos estudios, estos estudios de televisión, estas grandes compañías de producción incluyan (la terapia) en el contrato cuando firmas para hacer algo que va a cambiar tu vida de esa manera, en esa escala", ha indicado en referencia a la necesidad de disponer de una figura de guía en una etapa como la que ella vivió. "Necesitas un terapeuta que te vea varias veces a la semana".

La estrella de Wicked, la película musical que se ha convertido en una de las favoritas de cara a la próxima edición de los Premios Oscar, ha añadido que las grandes compañías de entretenimiento "deberían ser responsables de proteger" a los jóvenes creadores de la crisis mental que está casi garantizada cuando se vuelven mundialmente famosos en un corto período de tiempo.

"Para ser artista, eres una persona vulnerable con el corazón en la mano", ha explicado. "Así que la misma persona que está destinada a hacer arte es exactamente la misma persona que no está destinada a lidiar con esa mierda".