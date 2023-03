Así es Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés

Vicky Martín Berrocal es una de las empresarias y diseñadoras de moda del momento. Con una trayectoria de más de 20 años, no hay campo que la sevillana no domine y ahora publica su segundo libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, en el que pretende visibilizar de los problemas emocionales del sobrepeso.

Y a pesar de que cuenta con el apoyo de seguidores, amigos y familiares, uno de sus pilares fundamentales en su vida es su hija Alba Díaz, que recientemente ha cumplido 23 años y a la que tuvo durante su matrimonio con Manuel Díaz El Cordobés.

Repasamos la trayectoria de la joven, la relación que mantiene con sus padres y su romance con un futbolista de Murcia.

A qué se dedica Alba Díaz

Alba Díaz nació en 1999 de la relación entre Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés. La joven estudió un curso de Businness y Comunicación en el College for the International Studies de Madrid, ya que su objetivo siempre ha sido dedicarse a la moda y seguir los pasos de su madre.

No se sabe si ella también optará por el diseño, aunque lo que queda claro es que disfruta más de las fotografías y los desfiles. Se ha convertido en la modelo para la marca de su madre en muchas ocasiones y está triunfando actualmente como influencer en Instagram.

En esta red social, acumula más de 290 mil seguidores, que disfrutan de todo el contenido que sube Alba en el que principalmente enseña sus outfits. Además, ha llegado a relacionarse con algunas de las celebridades del momento como Pelayo Díaz, Jedet o Jon Kortajarena, entre otros.

La relación de Alba Díaz con sus padres

Sus padres se separaron en 2003, sin embargo, han seguido actuando como una familia unida. Vicky Martín ha contado en varias ocasiones que el principal motivo de esto es que los dos están muy unidos con su hija, así que ella funciona como el "pegamento" entre la diseñadora y el torero.

Madre e hija son como hermanas y no dejan de compartir imágenes juntas, ya sea en actos públicos o en viajes. De hecho, Vicky le ha dedicado un capítulo de su último libro a Alba llamado 'Alba, mi compañera, mi todo' y la influencer compartió un video en sus redes sociales en el que hablaban de cómo había sido educarla y lo orgullosa que estaba de su evolución.

Aunque la admiración que Vicky siente por su hija llega mucho más y le ha ofrecido en varias ocasiones ser modelo en su marca de ropa.

La relación con su padre es igual de buena, lo que ha influido mucho en el trato que tiene con su abuelo paterno, Manuel Benítez.

El torero ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con su padre y poder verlo, ya que nunca han estado juntos en persona, sin embargo, el abuelo de Alba no acepta esto, pero sí le gustaría conocer a su nieta. En una entrevista que Vicky concedió hace meses, explicó que su hija tiene claro que no tendrá ningún acercamiento con su abuelo si no acepta antes ver a El Cordobés.

"Hubo un momento que dije: 'Si esto no pasa, me encantaría que la niña sí conociera a su abuelo'. Mi hija me dio una contestación que ahí entendí quién era mi hija. Me dijo: 'Yo no pienso conocer a mi abuelo si mi abuelo no conoce a aún a mi padre. Esto no va a pasar, mamá'. Y ahí lo dejé", recalcó la diseñadora.

Todas las parejas de Alba Díaz

La primera pareja conocida de Alba fue el empresario Javier Calle, al que conoció en 2017 durante su boda con una de sus amigas. La noticia de que la influencer estaba saliendo con él, que le sacaba 14 años, a los meses no sentó muy bien y ellos dejaron claro en muchas ocasiones que no empezaron a salir hasta que ese matrimonio "estuvo muerto".

"Alba venía a nuestra casa a menudo y cuando me mosqueaba, Javier me decía que eran tonterías e imaginaciones mías", contó la exmujer de Javier.

La hija de Vicky Martín Berrocal y el empresario estuvieron juntos desde finales de 2018 hasta finales de 2019, aunque en 2020 se dieron una segunda oportunidad que no salió bien.

Sin embargo, terminaron bien y actualmente son amigos. Alba subió un post a Instagram, que borró meses después, en el que contaba a sus seguidores lo que había sucedido: "No nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante".

El actual novio de Alba Díaz

A principios de 2023, se hizo público que la influencer estaba saliendo con Alberto García, un futbolista sevillano del Murcia. Fuentes cercanas apuntaron a que habían comenzado en verano de 2022: "Ella se escapa a Murcia siempre que puede y él también va a verla ella cuando tiene libre y se lo permiten los partidos y los entrenamientos. Siempre están entre Madrid, Murcia y Sevilla".

De hecho, el deportista pasó la Nochebuena cenando con Alba y su padre.

Actualmente, ya han empezado a subir posts juntos a las redes sociales. Ella misma colgó una foto con él y confirmó el romance: "No es el cómo ni es el cuándo pero nos han pillao'. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser".

Alba Díaz ha sido capaz de crearse una carrera profesional alejada del triunfo de sus padres y ha demostrado que tiene todo lo necesario para ser una gran influencer. Así ha conseguido ganar miles de seguidores en las redes que están pendientes de su contenido.