Ana Peleteiro se ha convertido, con tan solo 25 años, en una de las esperanzas del atletismo español para alzarse con una medalla en estos Juegos Olímpicos. La atleta gallega ya ha demostrado que, a pesar de su juventud, cuenta con una gran experiencia en su disciplina, el triple salto, donde ya ha sido campeona mundial junior y campeona y subcampeona de Europa en pista cubierta.

Al margen de su trayectoria, Ana Peleteiro ha demostrado que también sabe compaginar su dura rutina deportiva con su vida familiar, su pareja y sus aficiones. Descubrimos un poco más sobre la saltadora española que asombra España y sobre su lado más personal.

Los orígenes de Ana Peleteiro

La joven deportista nació en Ribeira, una aldea ubicada en La Coruña, y poco después fue adoptada por sus padres. "Yo soy gallega al 100%. Mi madre biológica es gallega, mi padre biológico no sé quién es", explicaba en una entrevista para La Voz de Galicia. La saltadora gallega ha demostrado tener absoluta devoción por sus padres y por su abuela, ya fallecida, a la que dedica muchas de sus victorias y a la que siempre tiene presente: "Sé que saltaréis conmigo desde el cielo", afirmaba en una publicación de Instagram dedicada a su abuela.

A pesar de esto, Peleteiro ha admitido que le gustaría conocer sus orígenes africanos viajando a África, aunque no se plantea buscar a su familia biológica. "Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más", relataba.

Un campeón olímpico como novio

Lo cierto es que la exigencia de las competiciones de élite hace que para muchos deportistas profesionales sea difícil encontrar una pareja estable. Sin embargo, Ana Peleteiro no vive el deporte al máximo por separado, sino que comparte su vida junto a nada más y nada menos que con un campeón olímpico de triple salto.

Su pareja es Nelson Évora, un guapísimo atleta portugués que se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. A sus 37 años, la pareja de Ana también comparte escenario con ella en estos Juegos Olímpicos, donde representa a Portugal, aunque ha confirmado que estos serán los últimos en los que participe.

Ana Peleteiro conoce muy bien a su pareja, pues fue su referente desde que era pequeña. En una entrevista con OkDiario, la atleta aseguraba que "estar aquí (en los Juegos) es una experiencia increíble" en la que Évora le ha ayudado mucho. Así, su novio se ha convertido en uno de sus mayores apoyos dentro de su carrera profesional: “Siempre me decía: yo no era el mejor en nada, pero juntando todas las cosas, ganaba”, explicaba la atleta en una entrevista.

Ambos se conocieron estando a las órdenes de su entrenador, el cubano Iván Pedroso, con el que viven y entrenan en Guadalajara. De hecho, en su cuenta de TikTok, la atleta española admitía haber tenido el mismo 'crush' –amor platónico– desde los 14 años y confirmaba que ahora llevaba cinco años junto a él.

Sus aficiones: viajar, la moda, el Celta y... ¿Tokyo?

Ana ha demostrado que es una gran amante de los viajes, una afición que comparte con su pareja y que realizan siempre que sus agendas deportivas se lo permiten. De hecho, Ana Peleteiro recoge en su cuenta de Instagram una gran muestra de fotografías en diferentes localizaciones exóticas, como Dubai o Bali, y otros más tradicionales como Roma.

A estas múltiples aficiones, también se suma la moda. De hecho, en una entrevista para El Mundo, la atleta admitía que quiere vivir del atletismo y ser modelo. "No me miro en nadie, quiero ser única. Me encanta la moda", explicaba, algo en lo que no va desencaminada, pues ya ha protagonizado alguna campaña para marcas deportivas.

Además, Ana Peleteiro también ha demostrado ser muy gallega y, como no podía ser menos, muy aficionada al Celta de Vigo. La atleta española fue invitada a realizar el saque de honor en un partido del equipo gallego y ha compartido en varias ocasiones algunas instantáneas con la camiseta celeste.

Pero sin duda, una de sus mayores aficiones es pasar tiempo con su perro, Tokyo. Y puede que sea una casualidad, pero quizá este nombre ayude a que la atleta española pueda alzarse con una medalla en estos Juegos Olímpicos.

En busca del salto de oro

Ana Peleteiro dejó de ser una desconocida en 2012 cuando con 16 años de edad, se proclamó campeona mundial júnior de triple salto. Esta fue la primera vez que la atleta gallega asombró a España, demostrando que tenía galones para convertirse en una de las mejores deportistas de la historia de España y, desde entonces, no ha dejado de cosechar títulos.

Ahora, a sus 25 años, Peleteiro afronta con ilusión y ganas sus primeros Juegos Olímpicos, donde la española podría colgarse una medalla al cuello y sumarla a las numerosas que ha obtenido en Campeonatos del Mundo y Europeos de Atletismo.

La marca que consiguió en la serie de clasificación, de 14,62 metros, es la mejor para la española al aire libre, solo superada por la campeona del mundo y compañera, la venezolana Yulimar Rojas. Sin embargo, Peleteiro tendrá que competir contra otras grandes figuras del triple salto, como Dominica Thea Lafond (14,60 metros) y la portuguesa Patricia Mamona (14,54), además de la colombiana Caterine Ibargüen, que se pudo clasificar por puestos.

La final femenina de triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dará comienzo este domingo 1 de agosto a las 13:15 en España. Allí, Ana Peleteiro buscará hacer historia con un salto de oro que la lleve a la cima olímpica.