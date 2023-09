Así es el cambio de marca de Bizarrap a Bizapop

Está pasando.

El pasado lunes 25 de septiembre, Bizarrap reapareció en sus redes sociales para anunciar algo. No era una nueva colaboración con el éxito asegurado antes de nacer, como pasa en prácticamente todas las canciones del argentino. Esta vez, el músico de 25 años llegaba para cambiar algo de su fórmula, esa que ha demostrado poder convertirse en el productor con el que quiere colaborar todos y cada uno de los cantantes urbanos actuales. A partir de ahora, Bizarrap dejaba de ser BZRP para ser Bizapop.

Aunque todavía no sabemos con certeza lo que acarrea este cambio en el nick de su nombre en su perfil de Instagram —no se lo ha cambiado en el resto de sus redes sociales, como X o Youtube—, lo que sí parece es que su nombre artístico ha mutado definitivamente, porque ya han llegado las primeras modificaciones en su tan característica y rígida estética.

Acostumbrados a ver al productor vestido siempre con sus gafas de sol y la gorra negra con las letras BZRP bordadas, este miércoles el DJ ha publicado la primera consecuencia de su cambio de marca. Ahora, la gorra negra lleva bordadas otras letras: BZPP.

También en colaboración con la marca New Era, al igual que en el caso de la primera versión del complemento, el producto no se encuentra todavía a la venta aunque seguramente el precio no varíe mucho del anterior: 50 euros.

Bizarrap cambia y se convierte en Bizapop

Las teorías que han salido a la luz sobre los motivos del cambio son tantas como las incógnitas que plantea.

Todo parece apuntar a que cambiar "rap" por "pop" solo quiere decir una cosa: las canciones que escucharemos en un futuro próximo no serán más sesiones con el rap como base, sino que será el pop el género musical con el que este Biza¿pop? se alíe para seguir produciendo música.

Sin embargo, los internautas españoles no han esperado para comprobarlo y ya han sacado su propia conclusión, que coge cada vez más y más fuerza en el mundo meme. BZPP es la clara unión del productor argentino con el partido político español que lleva las mismas siglas: Partido Popular.

Sea como sea su receta, la realidad es que sus creaciones siempre alcanzan las diez millones de visitas en YouTube, una tendencia que veremos pronto si continúa en esta nueva era.

Hace tres meses que Bizapop no lanza ninguna novedad musical, desde la sesión con Rauw Alejandro, BZRP Music Sessions #56. En su visita al programa de Antena 3 El Hormiguero, el productor reveló que tenía preparada una nueva music session con un artista español, lista para lanzar, pero que no era el momento de hacerlo.

Quizá no era el momento porque tampoco respondía al estilo de Bizarrap, y sí corresponda con el nuevo camino que emprende Bizapop.