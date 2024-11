Roberto Leal, de cerca: su edad, su matrimonio con una periodista y sus dos hijos

Roberto Leal nos acompaña cada tarde en Pasapalabra con su mejor sonrisa y como uno de los mejores presentadores de la televisión nacional. El comunicador se ha convertido en todo un icono de la pequeña pantalla, y así lo demuestra en cada programa del que coge las riendas.

Pero al margen de su carrera profesional, Leal comparte detalles de su vida más personal. El periodista es muy transparente en lo que se refiere a su matrimonio y su familia.

A sus 45 años, el natural de Sevilla puede decir que ha tocado el éxito profesional y personal.

Una relación entre periodistas

La historia de amor de Roberto Leal es muy curiosa. El presentador conoció a su actual mujer de la forma más mundana: en la cafetería de su trabajo, concretamente de Atresmedia.

Se trata de la periodista Sara Rubio, con la que está casado desde hace nueve años. Él explicó en una entrevista cuándo fue la primera vez que se vieron: "Ella trabajaba haciendo prácticas en Equipo de Investigación y yo sustituía a Susanna Griso en Espejo Público. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevos duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de 'acentito'. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses".

Para conquistarla, Roberto le regaló el libro El tiempo entre costuras de María Dueñas, y aunque ha confesado que Sara nunca se lo llegó a leer, cree que ese regalo supuso un punto de inflexión para iniciar una relación: "Estaba grabando un documental muy bonito de El tiempo entre costuras. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave".

Nueve años juntos

Para celebrar los nueve años de matrimonio, Roberto Leal le dedicó unas bonitas palabras a través de su último post de Instagram: "Que la vida es un baile y hemos venido a bailarla. 9 años de aquella fiesta que recordaremos para siempre. La del amor, la amistad, la familia, los que estuvieron, los que están y los que estarán eternamente. Te quiero mucho, @sararubio__. Continuarán".

La bonita dedicatoria venía acompañada de fotografías de la boda, pero también de bonitos momentos de viaje y con los pequeños de la casa. Nueve años de puro amor que celebrar.

Sara también se unió a este bonito momento con una imagen de ambos besándose cuando eran muy jóvenes. "Chica con piernas tersas besa a chico de pelo negro después de convertirse oficialmente en familia. ¡Cómo ha cambiado la película en 9 años! ¡Solo deseo una vida con más canas y más celulitis, pero a tu lado! Te quiero, amor", le dedicó.

Tres bodas para sellar su amor

Roberto y Sara se casaron tres veces. La primera tuvo lugar en Las Vegas en 2014: "Nos recogió una limusina en el hotel y luego nos casó un señor que era un ministro de la iglesia de allí", reveló en una entrevista con Chicote.

Tras esta, llegó la fiesta de pedida de mano: "Fue en enero, coincidiendo con su cumpleaños. Le preparé una fiesta sorpresa a la que acudieron familia y amigos. Después de proyectar un vídeo muy chulo, me quedé de rodillas delante de todos y le pedí matrimonio mientras dos amigos cantaban de fondo Love me tender, una canción de Elvis Presley con la que nos habíamos casado el verano anterior en Las Vegas. ¡Ni siquiera los que cantaban la canción sabían que era la excusa para ambientar la pedida! Fue muy bonito".

En 2015 volvieron a casarse en Madrid por el juzgado y en la celebración posterior que hicieron con amigos y familiares se volvieron a casar porque un amigo de Leal se había hecho maestro de ceremonias.

Sus dos hijos

Fruto de su amor han nacido dos niños, de los que Roberto Leal presume siempre que puede. De hecho, La pareja comparte mucho contenido de ellos en redes sociales, Lola y Leo, de siete y cuatro años. A ellos les dedicó su discurso cuando recogió el premio Ondas a Mejor presentador en 2021: "El niño es un amor, pero es muy pequeñito y se despierta 200 veces. Las noches están siendo un parque de atracciones, pero estoy encantado porque se lleva muy bien con la hermana".

El presentador charló en podcast de Laura Escanes sobre ellos y la conciliación familiar, explicando que como "los dos trabajan de lo mismo, lo hacen como pueden". "Con mucha ayuda de mi madre o de mis suegros, que nosotros vivimos en Madrid y ellos son de Barcelona y de Sevilla, y cada vez que necesitamos algo por carga de trabajo, que realmente hay un momento que sabemos que vamos a estar muy liados, siempre les pedimos ayuda. Y menos mal que están ahí", explicaba.

Parece que su paternidad ha acabado con dos pequeños, pues en Europa Press Leal explicó que no quería un tercero: "Parece que tienes un ejército de niños. Es un lío bonito al que nos hemos metido. Tenemos la familia: un niño, una niña y el chihuahua. Ya está. Simplemente para viajar siendo cinco es movidito […] No me lo planteo, no pasa por mi cabeza ahora".

Y es que a la familia se une Pepa, su chihuahua, la cual es considerada por el matrimonio como un miembro más de la familia. De hecho, Roberto Leal habla de su mascota con mucho cariño siempre que puede.