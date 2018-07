Así eran las estrellas del pop antes de ser conocidas

BRITNEY SPEARS, CHRISTINA AGUILERA Y JUSTIN TIMBERLAKE (1994)

Antes de que cada uno tuviera su propia carrera, Christina, Britney y Justin formaban parte de El Club de Mickey Mouse en Disney. Los tres bailaban, cantaban, actuaban y sonreían (¿había algo que no supieran hacer?) como parte de la familia Disney. Míralos con un clásico de los UB40 Falling in love with you.



KESHA (2000)

Puede fardar de ser la nueva rubia del pop, pero hace una década no era más que una alumna de secundaria que buscaba llamar la atención en una escuela de talentos. Kesha probó suerte cuando tenía 13 años con el Kharma Police de una de las bandas más indies del momento, Radiohead, y mírala dónde ha llegado.



BRUNO MARS (1992)

Con tan sólo 6 años Bruno Mars aparecía en la comedia de Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker Honeymoon in Vegas imitando a Elvis.



KATY PERRY (2003)

En tiempos en los que Katy Perry comenzó su carrera, era conocida como Katy Hudson y cantaba música cristiana. Antes de convertirse en la princesa del pop que es hoy, la estrella del Teenage Dream pasó por una fase punk, tiñéndose el pelo negro y dejando grandes momentos en el Warped Tour.



RIHANNA (2002)

Antes de recibir millones de cartas de sus fans, la sensual Rihanna hacía sus primeros pinitos en la interpretación. Echa un vistazo a este vídeo de 2004, cuando la diosa de ébano cantaba Hero de Mariah Carey en el concurso de Miss Combermere, en su Barbados natal. Por supuesto, ella ganó el concurso de ese año.



BEYONCÉ (1994)

Un montón de estrellas tuvieron su primer contacto con la popularidad en Star Search de Ed McMahon: Britney Spears, Justin Timberlake o Beyoncé. Con 12 años, la señora Knowles llevó a su grupo rapero de Houston Girl's Tyme a las salas de estar de todo el país. Y aunque no ganaron el concurso, ganaron otras cosas: Girl's Tyme derivó en Destiny's Child, y todos sabemos lo que ocurrió a partir de ahí.



FERGIE (1997)

Mucho antes de que Fergie Ferg se colara en la alineación de los Black Eyed Peas, Stacy Ferguson era una rubia oxigenada cantante de R'n'B que luchaba para triunfar en un grupo de niñas llamada Wild Orchid. He aquí un video del grupo formado en 1997 con un single llamado Talk To Me.



LADY GAGA (2006)

Antes de ser la Gaga y revolucionar la música pop, Stefani Germanotta comenzó su carrera actuando en el Lower East Side. Entonces, la cantante parecía más un extra de Flashdance que la creadora del exitoso Just Dance. Aquí interpreta su canción original, Hollywood, en un antro de Nueva York.



JUSTIN BIEBER (2004)

En el Concurso de Estrellas de la Canción de Stratford (Ontario), una jovencísimo Justin Bieber se atrevía con Respect de Aretha Franklin, bailaba torpemente, dejaba caer el micrófono y simulaba tocar un saxo. Apuesto a que nadie en la sala apostaría que Bieber se convertiría en una de las mayores sensaciones del pop pocos años más tarde.



SELENA GOMEZ Y DEMI LOVATO (2002)

Antes de firmar contratos millonarios con discográficas y actuaciones especiales en el Disney Channel, Selena Gomez y Demi Lovato se conocieron en el programa Barney, donde ambas cantaron, actuaron y hasta tocaron la trompeta. Después de interpretar a Gianna y Angela en el programa, ambas ascendieron al estrellato cuando sus familias se mudaron juntas a Los Ángeles.



NICKI MINAJ (2007)

Un par de años antes de que Lil Wayne le ofreciera un contrato y muchísimo antes de estar sentada detrás de Anna Wintour en la Fashion Week de Nueva York, Nicki Minaj vivía en Queens y rapeaba por las calles de Nueva York. Sin pelucas fucsias ni bailarines sincronizados al ritmo de Super Bass, así aparecía Nicki Minaj agradeciendo a los fans, improvisando sobre la vida en la gran ciudad y el estado del hip-hop.



LANA DEL REY (2009)

Lana Del Rey comenzó su carrera musical como Lizzy Grant, pero cuando la carrera de la rubia Lizzy fue un fracaso, la chica se reinventa y vuela a la fama con Video Games y Born To Die. En el no tan antiguo vídeo, del 8 de junio de 2009, se puede ver del Rey en sus días de Lizzie, vestida con una camiseta de Capitol Records y cantando tímidamente para un puñado de personas - muy lejos de los largos y sensuales vestidos y glamorosas portadas de revistas.