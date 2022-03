Así es la escritora Megan Maxwell: su edad, su pareja, sus novelas eróticas y el origen de su pseudónimo

Cinco millones de novelas vendidas avalan el éxito de Megan Maxwell. Aunque su nombre nos suene muy americano, lo cierto es que detrás de este pseudónimo se esconde una escritora española con mucho carácter y alma de "soñadora", como ella misma se define.

La novelista será la nueva invitada de Lo de Évole, el programa de Jordi Évole, en el que se sentará este domingo 13 de marzo para hablar de su trabajos, del tabú que existe en el mundo de la novela erótica y de sexo.

Pero ¿quién se esconde realmente detrás de Megan Maxwell? Te contamos todo sobre la escritora que está revolucionando el panorama literario en nuestro país.

¿Quién es Megan Maxwell?

Detrás de Megan Maxwell se esconde María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro. La escritora nació el 26 de febrero de 1965, en Nüremberg, Alemania, después de que su madre abandonara Toledo en busca de trabajo al país europeo. Fruto de una relación con un militar estadounidense nació ella, aunque siempre fue criada por su madre únicamente y apenas conoció a su padre, que desapareció después de ser trasladado.

Al poco de nacer, la pequeña María del Carmen se vio obligada a cambiar la ciudad alemana por el barrio Aluche (Madrid), después de que su abuelo se personase allí para convencer a su madre de que dejara Alemania.

Ahora, a sus 57 años, se ha convertido en una de las escritoras de novela romántica más prolíficas de los últimos tiempos.

El origen detrás de su pseudónimo

La escritora decidió dejar atrás su verdadero nombre, María del Carmen, cuando decidió aventurarse a escribir sus primeras novelas. Así surgió Megan Maxwell, un pseudónimo que tiene una verdadera historia detrás.

"El nombre de Megan siempre me ha gustado y, además, tiene algo muy especial para mí, porque así se llama la protagonista de mi primera novela. Maxwell es el apellido de uno de mis cantantes preferidos. Un día pensé: "Y ¿por qué no Megan Maxwell?" Suena bien y es potente hasta hoy. De hecho, nadie me llama por mi nombre real, ni mi familia. Yo soy Megan", explicó durante una entrevista.

Sus inicios como escritora

Megan Maxwell siempre fue una enamorada de la novela romántica y creció entre los títulos más famosos del género literario gracias a su madre. Sin embargo, no fue hasta los 28 años cuando se animó a escribir por primera vez un libro, cuando aún trabajaba como secretaria jurídica: "Llevaba papeleo de multas, accidentes de tráfico… pero me gustaba la novela romántica, leía muchas como mi madre, y un día que estaba aburrida cogí papel y bolígrafo y me dio por escribir", reveló en una entrevista en ‘El Confidencial’.

A partir de entonces, y gracias a la confianza de sus amigos y familia, Mari Carmen decidió aventurarse y tratar de presentar sus novelas a diferentes editoriales con la intención que estas quisieran publicarlas. Tal y como ha revelado en el spot promocional del programa de Jordi Évole, este camino hacia el éxito no fue fácil: la novelista llegó a pasar por más de 70 editoriales en busca de un visto bueno para su carrera como escritora.

Fue en 2009 cuando la suerte le sonrió por fin: una editorial decidió entonces darle una oportunidad y así es como nació Te lo dije, su primera novela publicada. Sin embargo, en aquel entonces ya tenía más de una decena de libros preparados para salir al mercado y su éxito se fue multiplicando, e incluso llegó a ganar el Premio Seseña de Novela Romántica.

El boom de Cincuenta sombras de Grey también fue una buena noticia para Megan Maxwell. Fue entonces cuando la editorial Planeta le ofreció un contrato, en busca de una escritora que pudiera seguir los pasos de la británica E.L. James.

El resto es historia: más de 40 libros publicados y millones de ejemplares vendidos en nuestro país, además de futuras adaptaciones de sus novelas en la gran pantalla, como Pídeme lo que quieras.

El éxito de las novelas eróticas de Megan Maxwell

En un mundo en el que el sexo está dejando de ser un tabú, especialmente en el caso de las mujeres, la autora española ha sabido sacar rendimiento de este fenómeno a nivel internacional. Gracias a la empoderación de los personajes femeninos y a la sexualidad que estos desprenden, se ha convertido en una escritora de éxito. Y es que, tal y como ella ha explicado, "si una mujer quiere sexo, ¿por qué no lo va a pedir?", rompiendo así los estereotipos de la sexualidad femenina.

De hecho, Maxwell incluso ha decidido huir de la perfección de las mujeres que reflejan muchas novelas y traernos a escenas a personajes mucho más reales, con los que cualquier mujer puede identificarse: "Los hombres de mis novelas son muy guapos, aunque siempre me cuido de que no sean perfectos. En cambio, las mujeres son normales. Algunas están un poco gorditas. Es parte de lo que ofrezco, un lugar en el que soñar".

Sin embargo, su público no es únicamente femenino. De hecho, los fans de la autora, apodados cariñosamente como 'guerreras/os', también son hombres y superan el 30%, según ella misma calcula: "Los heterosexuales me preguntan que dónde pueden encontrar chicas como las que saco en las novelas… Bueno, los lectores gays también me preguntan que dónde encuentran hombres como los de mis novelas", bromeó en una entrevista.

Su familia: divorciada tras más de 30 años y con dos hijos

Megan Maxwell decidió divorciarse hace unos años, en el año 2018, tras más de 30 años casada con su marido Santi. "Hay una parte complicada. Tienes una edad e intentas no hacer tonterías. Estoy conociendo gente de todas las edades en las redes y al principio ni te lo planteas, pero me estoy dando gustos. De repente, después de años condicionada por otros, vuelves a ser la dueña de tu tiempo, tu vida, tus decisiones. Nuestra generación somos mujeres cañeras, no nos hemos conformado con lo que había, y buscamos lo que queremos", explicaba la escritora en una entrevista en El País sobre lo que significaba volver a estar soltera a su edad.

Fruto de esa relación, además, nacieron sus dos hijos: Sandra, que ha seguido los pasos de su madre y es también escritora, y su hijo Jorge.