"Estoy destrozado": Pablo López se pronuncia tras cancelar su concierto en Fuengirola por una lesión grave

Pablo López tenía agendado un concierto en el Marenostrum Fuengirola para este viernes 4 de julio. Sin embargo, el artista se ha visto obligado a cancelar el concierto 20 minutos antes de empezar por "una lesión muscular grave" que le "ha incapacitado totalmente". De hecho, tuvo que acudir al hospital.

Así lo han informado la promotora de conciertos Eternidad Eventos y GTS Spain a través de un comunicado compartido en las pantallas del recinto y de redes sociales. "Esta decisión ha sido tomada siguiendo las recomendaciones médicas, con el objetivo de priorizar su recuperación y garantizar que pueda regresar a los escenarios en las mejores condiciones posibles", asegura el texto.

Ambas entidades lamentan "las molestias que este cambio pueda ocasionar" e informan de que el concierto se ha pospuesto al jueves 30 de julio de 2026.

Las palabras de Pablo López

Aparte del comunicado escrito, el propio Pablo López ha querido compartir un vídeo en redes sociales para explicar lo sucedido. Así, el de Fuengirola se ha mostrado "un poquito desolado y destrozado": "Es la primera vez que me pasa esto en mi vida, y que tenga que ser en mi tierra... En fin, lo hemos intentado hasta el último momento", empieza diciendo desde su habitación de hotel.

Pablo López ha agradecido el apoyo de "toda la gente" que le ha atendido para dejarle "más relajadito". "Pero es imposible, y para no estar a la altura... He peleado hasta el último momento, perdonadme la tardanza. Esto es lo que más me duele en el corazón", ha añadido.

Al final, el malagueño ha dado las gracias a sus fans y ha pedido "mil disculpas" a quienes se desplazaron para acudir al concierto. "Espero que no haya problemas en vernos el día 30 de julio y que tenga la capacidad de ponerme de pie", ha zanjado, aludiendo a su lesión.